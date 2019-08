Per evitare lo sfascio | ci vuole un governo di ricostruzione nazionale

Brexit - The Observer : “Johnson vuole chiudere le camere per un mese Per evitare ritardi”. Lui dal G7 : “Falso - ma ottimista su nuovo accordo” : Un piano per chiudere il parlamento ed evitare ritardi nella Brexit. Un’idea del premier britannico Boris Johnson, che secondo il domenicale The Observer, sarebbe stata suffragata da una consulenza legale, richiesta via e-mail non più di 10 giorni fa da Westminster. L’obiettivo sarebbe quello di “impedire ai parlamentari di discutere” l’uscita dall’Unione europea, mettendo i bastoni fra le ruote alle ...

Donna esce di strada di notte con il suo grosso Suv Per evitare un vampiro : Una Donna negli Stati Uniti d’America ha detto alle forze dell’ordine di essere uscita di strada con il duo grosso Suv perché al centro della careggiata in piena notte c’era un vampiro. La strada che stava percorrendo la Donna è la Western Slope in Colorado. La Donna ha detto di aver visto il vampiro all’improvviso proprio di fronte al suo Suv. L’auto è uscita di strada a forte velocità e per fortuna la Donna non ha riportato nessuna ...

Controesodo - 7 cose da sapere Per evitare le multe autovelox (usando Google Maps) : Un'icona di una telecamera su sfondo arancione avverte l'automobilista della presenza di postazioni di controllo della velocità e si pensa a introdurre le segnalazioni degli utenti: ma, su questo fronte, il quadro normativo e giuridico è tutt'altro che chiaro

Governo - Salvini : Pd-M5S da brividi - da Lega porte aperte Per evitare Renzi : Governo, Salvini: Pd-M5S da brividi, da Lega porte aperte per evitare Renzi. Mi auguro che nessuno pensi di lasciare l'Italia in mano al Pd

Più prevenzione su 25-40enni Per evitare default Ssn nel 2050 : Roma, 23 ago. (AdnKronos Salute) – L’Italia è tra i 3-4 paesi al mondo con l’età media della popolazione più alta, “questo comporta un ripensamento completo non solo dell’assistenza sanitaria ma anche del welfare. Nel 2050 ci saranno più anziani che giovani ed esploderà il problema della sostenibilità del Ssn. Occorre quindi agire oggi su chi ha tra i 25 e i 40 anni, con la prevenzione e stili di vita più sani, per ...

Al via il primo incontro tra 5S e dem. Salvini : “Farò di tutto Per evitare che il Pd torni al governo” : Zingaretti in mattinata ha riunito alcuni dirigenti del partito. Orlando: la trattativa non si incaglierà sul taglio dei parlamentari

Salvini : "Di tutto Per evitare Pd-5S Le porte della Lega sono infinite" : "Io non mollo. Siamo qui per ridare agli italiani o un governo stabile, con le idee chiare, con una squadra nuova, o si va al voto". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook. "C'era un governo fermo purtroppo da settimane e da... Segui su affaritaliani.it

Crisi - Salvini : “Accordo Pd-M5s? Da brividi. Porte aPerte pur di evitare Renzi e Boschi al governo” : “Oggi c’è un incontro fra i vertici del Pd e del M5s, mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano al Pd che ha perso tutte le elezioni negli ultimi anni perché ne ha combinate di tutti i colori”. Così Matteo Salvini in diretta streaming su Facebook. “E’ una estate che merita attenzione: la situazione politica è confusa ma nei prossimi giorni si delineerà. La via maestra sono le elezioni, sono gli ...

Moto Gp - a Silverstone arriva l'asfalto anti-pioggia Per evitare un'altra figuraccia : Dopo la figuraccia di un anno fa, quando la pioggia (seppure violenta) impedì lo svolgersi delle gare del Motomondiale a Silverstone, gli inglesi hanno preso provvedimenti, stendendo nuovo asfalto drenante e sistemandolo nei punti danneggiati dal weekend di Formula 1 dello scorso 14 luglio. Dunque d

L’educazione civica rimandata a settembre 2020? Corsa contro il tempo Per evitare il rinvio : Il provvedimento doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 16 agosto per poter entrare in vigore con l’inizio...

Fritto misto di pesce croccante - la ricetta Perfetta e gli errori da evitare : Sul Fritto misto di pesce circolano diverse interpretazioni, molte delle quali discutibili. C'è infatti chi - dalle zucchine ai calamari - non rinuncia mai alla pastella; gli estrerofili convinti, sedotti dal pan grattato giapponese (panko) e dal tempura (per inciso: NON è un piatto facile); i fanatici del pesce surgelato, convinti che renda quanto quello fresco... I gusti sono gusti e ognuno è libero di procedere come meglio ...