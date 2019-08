Pensioni | l' Ape Sociale potrebbe sostituire Q100 con il nuovo governo

Pensioni ultima ora : anticipata al termine e ritorno all’Ape social Pd-M5S : Pensioni ultima ora: anticipata al termine e ritorno all’Ape social Pd-M5S Pensioni ultima ora: sono ore di trattative per la risoluzione della crisi di governo determinata dalla rottura tra Movimento 5 Stelle e Lega che ha portato alle dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio. Ancora non si sa se la crisi darà luogo ad un nuovo esecutivo composto da M5S, Partito Democratico e Liberi e Uguali. O se invece ci sarà una ...

Pensioni anticipate Ape e opzione donna - Armiliato : 'Stato di incertezza' : Sul tema della flessibilità previdenziale cresce l'attesa per la risoluzione della situazione di stallo istituzionale, un passaggio fondamentale per poter comprendere quale sarà il destino di molti lavoratori che vivono situazioni di disagio in età avanzata. Il punto appare particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne le opzioni di pensionamento anticipato attualmente in scadenza entro il termine dell'anno, come nel caso dell'APE e ...

Pensioni e LdB2020 : verso stop a quota 100 per rafforzare APE social e Q41 : Dalle ultime indiscrezioni di stampa emergono importanti aggiornamenti in merito alla flessibilità previdenziale e al possibile accordo sulla questione per l'avvio di un nuovo governo giallo - rosso. Le discussioni delle ultime ore tra le due formazioni hanno infatti toccato l'agenda economica e gli interventi necessari all'interno della prossima legge di bilancio 2020. È inevitabile che le Pensioni anticipate ed il reddito di cittadinanza ...

Pensioni anticipate Quota 100 - circolare Inps 117/2019 : interpretazione diversa per l'APE : Dall'Inps arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e ai vincoli decisi dal legislatore per la fruizione della misura. I chiarimenti delle ultime ore aggiungono infatti importanti precisazioni a quanto già indicato nella circolare numero 11 del 2019, con la quale è entrata in funzione la normativa. Riforma Pensioni e Quota 100: il contenuto della circolare 117/2019 L'ultima comunicazione dell'Istituto ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - restano dubbi sull'APE sociale con la crisi di governo : La situazione di stallo politico continua a caratterizzare il mese di agosto e con esso anche le prospettive di prosecuzione dei meccanismi di pensionamento anticipato in scadenza entro il termine del 2019. Infatti, oltre allo scivolo dell'opzione donna, anche l'anticipo sociale e quello volontario (conosciuti comunemente con il termine APE) sono in attesa di un'eventuale proroga. Si tratta di due misure che risultano importanti nel contesto del ...

Pensioni ultima ora : Damiano chiede proroga Ape. Quota 100 non basta : Pensioni ultima ora: Damiano chiede proroga Ape. Quota 100 non basta Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019, oltre alla approvazione di alcune misure come Quota 100 (qui l’articolo sulle uscite per i lavoratori statali nei mesi di agosto e settembre) e Reddito di Cittadinanza, ha previsto la proroga di alcune misure già introdotte dai precedenti Governi. Col passare dei mesi si rende sempre più attuale il dibattito intorno alla ...

Pensioni anticipate e Legge di Bilancio 2020 : dubbi sulla proroga dell'APE sociale : L'APE sociale resta una delle misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti di Legge previsti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianità sulla base della Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a seconda della peculiare tutela ...

Pensioni : Damiano chiede la proroga dell'Ape sociale : "Facciamo notare che anche nel caso dell'Ape sociale si sono verificati significativi risparmi che ne consentirebbero il prolungamento", lo ha dichiarato l'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano chiedendo al Governo Conte la proroga del cosiddetto Ape sociale. Quota 100 esclude le lavoratrici e i giovani Dal canto suo, infatti, il meccanismo della Quota 100 ideato dalla Lega non sarebbe l'unica vita d'uscita ...