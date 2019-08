Parapendio sospeso nel vuoto | il Soccorso Alpino salva pilota

(Di lunedì 26 agosto 2019) E’ rimastonela 2.500 metri di quota con il suofino a quando non è stato recuperato dal. L’incidente è accaduto oggi nei pressi di Croda Marcora a San Vito di Cadore (Belluno). Alcuni turisti hanno notato il, un polacco di 34 anni, che a causa di problemi nella fase di decollo era finito contro la parete 30 metri sotto la cima, rimanendo appeso per la vela. Grazie al materiale alpinistico che portava con sé, l’uomo si era subito assicurato alla roccia. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore arrivato sul posto, ha sbarcato il tecnico di eliche ha raggiunto il. L’uomo ha riportato un probabile trauma alla caviglia ed e’ stato ricoverato all’ospedale di Belluno. L'articolonel: ilMeteo Web.

