Palermo | il salvavita non funziona | donna muore folgorata sotto la doccia

Palermo. Il salvavita non funziona - Giuseppa muore folgorata sotto la doccia : La vittima, 78enne, viveva a Balestrate (Palermo) in una casa di contrada Passerello. Si trovava in bagno quando è stata attraversata da una potente scarica elettrica. Sul posto i il 118 e i carabinieri per indagare e chiarire se ci sia stato un malfunzionamento del sistema salvavita.Continua a leggere