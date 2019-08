Pakistan e India | “La crisi del Kashmir può portare a una guerra nucleare”

Kashmir - altri due morti negli scontri al confine tra India e Pakistan. Almeno 2.300 persone in stato d’arresto : Continuano gli scontri, le violenze, gli arresti e le uccisioni in Kashmir. A ormai più di 15 giorni dalla revoca unilaterale dell’India dello Statuto speciale della regione ai piedi dell’Himalaya, altre due persone, tra cui un ufficiale di polizia, hanno perso la vita in uno scontro a fuoco tra militanti e forze di sicurezza nel distretto di Baramulla, nel Kashmir Indiano, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Vittime che ...

Sei Pakistani sono stati uccisi da soldati indiani in Kashmir : L’esercito del Pakistan dice che un gruppo di soldati indiani ha sparato oltre la Linea di controllo, la demarcazione che divide la regione del Kashmir nelle due zone controllate da Pakistan e India, uccidendo un militare pakistano. Giovedì la polizia

Kashmir : manifestazioni - feriti e coprifuoco nell'area al confine tra India e Pakistan : Un altro focolaio di crisi è sorto nel tanto martoriato Medio Oriente, a due passi dalle frontiere dell’Afghanistan. L’area del Kashmir, posta all’interno dei confini dell’India, è ora presidiata da migliaia di militari. Le strade sono deserte con frequenti posti di blocco. E’ stato imposto il coprifuoco e le telecomunicazioni sospese. La situazione è aggravata dall’arrivo della stagione monsonica delle piogge. Per dissuadere le proteste le ...

Pakistan sospende anche bus per l'India : 22.18 Il Pakistan ha annunciato la sospensione anche dei collegamenti con l'India, da Lahore a Delhi, con l'autobus, dopo aver sospeso quelli ferroviari dopo l'annuncio di Nuova Delhi della revoca dell'autonomia del Kashmir. Non rimane quindi più alcun collegamento pubblico in funzione fra i due paesi

Kashmir - ultime notizie : tra India e Pakistan tensione alle stelle : Kashmir, ultime notizie: tra India e Pakistan tensione alle stelle Si fa sempre più duro lo scontro tra India e Pakistan. Il conflitto, finora solo diplomatico, è iniziato con la decisione Indiana dello scorso 5 agosto di revocare lo status speciale alla regione del Jammu e Kashmir. L’area, unica entità amministrativa del paese a maggioranza musulmana, è epicentro del duraturo conflitto che oppone da decenni Nuova Delhi e Islamabad. ...

India a Pakistan : Kashmir affare nostro : 13.36 Il Kashmir è una "questione interna" all'India. Lo ha ricordato il governo di Nuova Delhi a Islamabad, all'indomani dell'espulsione dell'ambasciatore Indiano in Pakistan in rappresaglia alla revoca dell'autonomia del Kashmir Indiano da parte del governo Modi. "I recenti avvenimenti legati all'art. 370(della costituzione, ndr) sono interamente una questione interna all'India", ha dichiarato il ministero degli Esteri Indiano, denunciando ...

Kashmir - oltre 500 manifestanti arrestati. Pakistan sospende rapporti diplomatici e il servizio ferroviario. India : “Affare interno” : Continuano le proteste e aumenta il numero degli arresti da parte delle forze di sicurezza Indiane nel Kashmir. Sono oltre 500 le persone incarcerate dall’inizio delle manifestazioni nella regione dell’Himalaya, secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica statale All India Radio che ha motivato l’operazione degli agenti come un’azione per prevenire ulteriori violenze, mentre mercoledì c’è stata la ...

Kashmir - caos e proteste nelle strade : morto un manifestante - centinaia di arresti. Il Pakistan taglia i rapporti con l’India : Nel pieno della protesta del Kashmir indiano, tra blackout, isolamento e arresti, un manifestante è morto dopo essere stato inseguito dalla polizia durante il coprifuoco. Secondo quanto riferito dai media locali, il ragazzo, inseguito dalle forze di sicurezza, è saltato in un fiume della città di Srinagar ed è annegato. È il primo decesso confermato da quando, lunedì, il governo nazionalista indù del primo ministro Narendra Modi ha revocato con ...

