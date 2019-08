Organizzavano risse online | arrestati tre minori

Fonte : blogo

(Di lunedì 26 agosto 2019) Facevano parte del gruppo "Cremona Dissing", una baby gang che organizzava, pestaggi, rapine ed estorsioni ai danni di altri minorenni. Con questa accusa la polizia di Cremona ha arrestato tre ragazzini chele proprie bravate via Internet e sempre tramite la Rete le celebravano dopo averle portate a termine. Dopo l’arresto, i tresono stati portati in una comunità: sono ritenuti responsabili, tra l’altro, dell’aggressione avvenuta lo scorso 12 giugno durante una festa alla Società Canottieri Bissolati. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, altri quattro ragazzi, due minorenni e due maggiorenni, risultano essere indagati. Pordenone: baby gang aggrediva anche disabile, due indagati Il capo di una baby gang è stato collocato in una comunità, indagato anche un suo complice: vessavano coetanei e un ...

