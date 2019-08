Opel GT X Experimental - Al volante della concept elettrica

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 26 agosto 2019) Guidare un prototipo non è una cosa che capita tutti i giorni. Si tratta di esemplari unici, costruiti completamente a mano con il solo scopo di essere fotografati ed esposti ai Saloni. Nella maggior parte dei casi, nemmeno sono in grado di muoversi: non hanno le sospensioni, gli organi di sterzo e la trasmissione, figurarsi il motore. Insomma, solitamente sono veri e propri modellini giganti in cui la forma è tutto e la sostanza è niente. Così, quando si apre il cancello del capannone di Rüsselsheim, una volta sede di catene di montaggio e oggi limpido set fotografico, sono piuttosto emozionato all'idea di trovarmi davanti laGT X, l'ultimacar realizzata dalla Casa del Fulmine, la prima dall'ingresso nel gruppo PSA. Senza cinture. Il circuito di prova - se così si può definire - è all'interno di un capannone industriale. Con 50 metri da fare avanti e ...

