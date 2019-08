Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019) (foto: @OnLeaks Twitter) Manca poco al debutto di7t, che è atteso già a fine settembre, quando è ancora freschissimo il ricordo del precedente top di7. Della futura ammiraglia del brand cinese si sa praticamente tutto, grazie a generosissimi rumors che sono sopraggiunti negli scorsi giorni, conditi anche da immagini che raccontano come apparirà il tanto atteso modello. Non si può che partire dall’ultima rappresentazione grafica, un render realizzato in cad da Steve Hemmerstoffer che mostra in modo piuttosto attendibile come apparirà lo smartphone versione standard. Qui sotto un’altra visuale, più un video per apprezzarne meglio l’estetica. (foto: @OnLeaks Twitter) Quel che salta immediatamente all’occhio è l’imponente area circolare sul retro, sede della fotocamera composta da tre sensori orientati in verticale e accompagnati da un ...

MilanoCitExpo : OnePlus 7t svelato: il nuovo top di gamma sarà così #DipartimentoInnovazioneTecnologia -