Omicida evaso | il cappellano di Poggioreale | Vi stupite? E' innaturale tenerli

Pericoloso Omicida è evaso dal carcere : è allarme in tutta Italia - ricerche serrate [FOTO - NOME E DATI] : Un 32enne polacco, Robert Lisowski, è evaso questa mattina dal carcere napoletano di Poggioreale. ricerche serrate sono in corso da parte di tutte le forze di polizia coordinate dalla Procura della Repubblica. L’uomo, ritenuto Pericoloso, era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli lo scorso 5 dicembre 2018 per omicidio. La fuga di questa mattina ha fatto scattare l’allarme, proprio per via dell’estrema pericolosità del ...