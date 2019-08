Ocse | il Pil frena nel secondo trimestre | Italia l' ultima tra Paesi del G7

Frena pil Ocse - Italia a crescita zero : 12.29 Il pil dell'area Ocse rallenta nel secondo trimestre dell'anno con una crescita dello 0,5% rispetto allo 0,6% dei primi tre mesi del 2019. La Frena ta, che riguarda tutti i maggiori Paesi dell'organizzazione, vede l' Italia all'ultimo posto nel G7. Nel nostro Paese crescita zero sia rispetto al primo trimestre 2019 che allo stesso periodo dell'anno scorso. La media dei Paesi del G7 ha registrato una crescita dell'1,6%.

