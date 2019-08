Nuovo incontro Zingaretti Di Maio a Palazzo Chigi alle 18

Zingaretti : “Andiamo avanti - ma serve un governo di svolta”. Oggi possibile Nuovo incontro col M5S : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità». A Roma potrebbero arrivare anche Casaleggio e Grillo

Totopremier : il PD vuole Fico (che si defila) - <br> il M5S insiste su Conte. Alle 15 Nuovo incontro : Se da una parte Luigi Di Maio ha fatto intendere che se il PD accetta Giuseppe Conte come Premier l'accordo si fa in un giorno, dall'altra parte i dem fanno sapere che se il MoVimento 5 Stelle segnalasse invece Roberto Fico come Presidente del Consiglio allora sarebbe un ottimo punto di partenza.In queste ultime ore la sfida per la guida di Palazzo Chigi sembra proprio tra il Premier uscente, che anche oggi sarà impegnato al ...

Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina a settembre 2019 - come partecipare al Nuovo raduno : come è ormai tradizione da qualche anno a questa parte, anche il pRossimo settembre ci sarà un Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina destinato ad accogliere 50 fan, per un nuovo raduno ufficiale organizzato dal fan club. Non si tratta di incontri occasionali sulla spiaggia - ormai altrettanto abituali per il rocker di Zocca, che si concede lunghi bagni di folla tra i villeggianti nella località Marina pugliese eletta a suo buen ...

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : Nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

Verona. In autunno Nuovo incontro con l’ambasciatrice indiana : E’ stata la sua prima volta in Comune a Verona, ma non sarà l’ultima. Infatti il prossimo incontro è già

L'incontro tra Conte e von der Leyen e il Nuovo pianeta che potrebbe ospitare la vita : Incontro tra il mediatore del governo italiano e la presidente della Commissione europea. Il mediatore, un prof. avv., avrebbe ricevuto da Salvini alcuni nomi, tra i quali scegliere il commissario europeo di indicazione italiana. Che poi intanto è tutta l'Europa a dover indicare il prossimo dire

Fiumicino - Nuovo incontro AS Roma-Comune. Sindaco : c’è interesse : Roma – L’ipotesi stadio della Roma a Fiumicino, da mera suggestione, inizia a diventare ipotesi concreta. E’ notizia di oggi infatti di un incontro tra il Sindaco del Comune del litorale, Esterino Montino, e il vicepresidente della Roma, con delega allo Stadio, Mauro Baldissoni. E non si tratta nemmeno del primo vertice ma del quarto in poche settimane. La societa’ giallorossa, infatti, sembra non voler piu’ perdere ...

Incidenti - sicurezza stradale - Nuovo incontro in Prefettura a Ragusa : Si è tenuto in Prefettura a Ragusa un nuovo incontro teso a sviluppare azioni tese a prevenire l’incidentalità stradale. L'attenzione resterà alta

Raggi scrive a Costa e Zingaretti per Nuovo incontro : Roma – Riattivare la cabina di regia interistituzionale per programmare insieme la gestione dei rifiuti di Roma da settembre fino alla fine dell’anno, quando certamente la produzione di immondizia tornera’ a risalire. Per questo la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha scritto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e lo ha comunicato ai sindacati nel corso ...

Calciomercato Fiorentina - si continua a insistere per Borja Valero : oggi Nuovo incontro con l’Inter : Il club viola vuole riportare in Toscana Borja Valero, proseguono i contatti con l’Inter per chiudere l’operazione Fiorentina e Inter continuano a lavorare per chiudere l’operazione Borja Valero, profilo individuato dal club viola per rinforzare il centrocampo di Montella. LaPresse/Tano Pecoraro Le due società si sono incontrate nella giornata di oggi, provando a ridurre la forbice tra domanda e offerta, così da ...

Nuovo incontro su ArcelorMittal al Mise. I sindacati sospendono lo sciopero : A distanza di pochi giorni dall'ultimo incontro, si torna per la terza volta in meno di un mese al ministero dello Sviluppo economico per discutere di ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto. Il ministro Luigi Di Maio ha convocato un Nuovo vertice a cui parteciperanno anche i sindacati, dai metalmeccanici alla categorie lavorative interessate alla fabbrica. La riunione era stata convocata da Di Maio giovedì sera dopo lo sciopero a ...

Nuovo incontro su ArcelorMittal al ministero dopo l'incidente costato la vita a un gruista : A distanza di pochi giorni dall'ultimo incontro, si torna per la terza volta in meno di un mese al ministero dello Sviluppo economico per discutere di ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto. Il ministro Luigi Di Maio ha convocato un Nuovo vertice a cui parteciperanno anche i sindacati, dai metalmeccanici alla categorie lavorative interessate alla fabbrica. La riunione era stata convocata da Di Maio giovedì sera dopo lo sciopero a ...

Calciomercato Milan - nome Nuovo per la difesa rossonera : incontro con il Lipsia per Upamecano : I dirigenti rossoneri hanno incontrato nella giornata di ieri con gli agenti di Upamecano, giovane difensore del Lipsia nuovo nome per la difesa del Milan, si tratta di Dayot Upamecano, giocatore classe ’98 del Lipsia. Nella giornata di ieri i dirigenti rossoneri hanno accolto in sede gli emissari dell’agenzia SportsTotal, che cura proprio gli interessi del giovane difensore che gioca in Germania. La richiesta del club tedesco ...

Raggi : incontro proficuo - ci incontreremo di Nuovo con Conte : Roma – “Un incontro molto lungo e direi molto proficuo. Non abbiamo parlato solo dei poteri speciali per Roma ma soprattutto di tante opportunita’ di rilancio della citta’, anche in occasione delle celebrazioni prossime per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo ancora, a breve. Il presidente Conte mi e’ sembrato molto interessato e disponibile. C’e’ tanto lavoro da fare”. Lo dice ai cronisti ...