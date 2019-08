Nuovo incontro tra Pd e M5s alle 21 Ancora nessun accordo sul capo del governo

Crisi di governo - incontro Zingaretti-Di Maio a Palazzo Chigi. Non sciolto il nodo della premiership. Nuovo confronto alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Incontro di 25 minuti Di Maio-Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 Nuovo vertice - presente anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo - tra Di Maio e Zingaretti nodo premisership. Nuovo incontro alle 21 con Conte : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - tra Di Maio e Zingaretti nodo premisership. Nuovo incontro alle 21 con Conte : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Incontro di 25 minuti Di Maio-Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 Nuovo vertice - presente anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Crisi - alle 21 Nuovo incontro M5S-Pd : 19.09 Dopo un primo breve incontro a Palazzo Chigi tra il segretario Pd Zingaretti e il capo politico del M5S Di Maio,prosegue il confronto per cercare una soluzione alla Crisi di governo. alle 21 è previsto un nuovo vertice, rendono noto fonti dem. Non sarebbe ancora sciolto il nodo del premier. Saranno presenti, oltre a Zingaretti e Di Maio, il vicesegretario Pd Orlando e il premier Conte, appena rientrato dal G7 in Francia.

Verso l'accordo sul Conte-bis. Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a P.Chigi : È previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, Pd e M5S starebbero convergendo Verso un Governo Conte-bis. Per Luigi Di Maio si profilerebbe la conferma in un ruolo da ministro. Giuseppe Conte sta rientrando in aereo da Biarritz, dove si è tenuto negli ultimi giorni il G7.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato ...

Verso l'accordo sul Conte-bis. Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a P.Chigi alle 18 : È previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, Pd e M5S starebbero convergendo Verso un Governo Conte-bis. Per Luigi Di Maio si profilerebbe la conferma in un ruolo da ministro.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato maggiore nel primo pomeriggio. Il segretario del Pd e il capo politico dei 5 stelle si erano ...

Crisi di governo - alle 18 Nuovo incontro tra Di Maio e Zingaretti. Conte rientra dal G7 : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a Palazzo Chigi alle 18 : M5S e Pd stanno registrando progressi significativi nella definizione di un Nuovo Governo e, secondo quanto si apprende, è previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato maggiore nel primo pomeriggio. Il segretario del Pd e il capo politico dei 5 stelle si erano incontrati venerdì scorso a casa del ...

Zingaretti : “Andiamo avanti - ma serve un governo di svolta”. Oggi possibile Nuovo incontro col M5S : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità». A Roma potrebbero arrivare anche Casaleggio e Grillo

Totopremier : il PD vuole Fico (che si defila) - <br> il M5S insiste su Conte. Alle 15 Nuovo incontro : Se da una parte Luigi Di Maio ha fatto intendere che se il PD accetta Giuseppe Conte come Premier l'accordo si fa in un giorno, dall'altra parte i dem fanno sapere che se il MoVimento 5 Stelle segnalasse invece Roberto Fico come Presidente del Consiglio allora sarebbe un ottimo punto di partenza.In queste ultime ore la sfida per la guida di Palazzo Chigi sembra proprio tra il Premier uscente, che anche oggi sarà impegnato al ...

Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina a settembre 2019 - come partecipare al Nuovo raduno : come è ormai tradizione da qualche anno a questa parte, anche il pRossimo settembre ci sarà un Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina destinato ad accogliere 50 fan, per un nuovo raduno ufficiale organizzato dal fan club. Non si tratta di incontri occasionali sulla spiaggia - ormai altrettanto abituali per il rocker di Zocca, che si concede lunghi bagni di folla tra i villeggianti nella località Marina pugliese eletta a suo buen ...

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : Nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D