Nuove consultazioni domani e mercoledì | ecco il calendario di Mattarella | M5s ancora

Diffuso il calendario delle Nuove consultazioni al Quirinale : Il tempo stringe e il Quirinale vuole vederci chiaro già nelle prossime ore. La crisi di Governo si trascina da

Gli orari delle Nuove consultazioni di Sergio Mattarella per formare il governo : Fra domani e dopodomani, martedì 26 e mercoledì 27 agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà un nuovo giro di consultazioni con tutti i partiti politici per cercare di capire se ci sono i margini per formare una nuova

Le Nuove consultazioni al Quirinale da domani alle 16 a mercoledì alle 19 : Si apriranno domani e si concluderanno mercoledì alle 19 le nuove consultazioni al Quirinale per cercare una soluzione alla crisi di governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sentirà per telefono il suo predecessore Giorgio Napolitano, che non si trova a Roma, e poi riceverà alle 16 la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e alle 17 il presidente della Camera, Roberto Fico. Si proseguirà quindi con i rappresentanti ...

Nuove consultazioni e toto premier : le ultime dalla crisi : Il nuovo giro di consultazioni partirà martedì prossimo ma se i partiti neanche questa volta presenteranno un’opzione di governo solida e di lungo respiro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere e ci saranno Nuove elezioni in autunno. Mattarella concede tempo per Nuove alleanze: "Martedì svolgerò Nuove consultazioni" Dopo due intense giornate di ...

Governo - Mattarella servono decisioni chiare - da martedì Nuove consultazioni : Crisi Governo:"La crisi va risolta all'insegna di decisioni chiare e in tempi brevi". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mattarella : «Crisi va risolta in tempi brevi : da martedì Nuove consultazioni». Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : Mattarella interviene al termine delle consultazioni. «La crisi di governo si è aperta con una rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza. Servono...

Crisi di governo : Mattarella resta in attesa - Nuove consultazioni martedì : La situazione rimane sospesa e la Crisi non è risolta, il Presidente della Repubblica ha deciso di lasciare più tempo ai partiti per trovare una maggioranza per superare la Crisi di governo. Le consultazioni ricominceranno martedì e allora se non sarà trovata una netta maggioranza si andrà al voto. Ma per comprendere meglio la situazione bisogna rivedere come sono andate le consultazioni, dato che molto è ancora incerto. Due giorni fa sono ...

Mattarella : “La crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì Nuove consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Governo - si apre la trattativa tra Pd e 5 stelle : Nuove consultazioni martedì : Dopo la seconda giornata di consultazioni, il capo dello Stato concede "tempi brevi" alle forze politiche per trovare una...

Martedì le Nuove consultazioni di Mattarella : DALL'ITALIA nuove consultazioni al Quirinale in programma Martedì. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conclusione del primo ciclo di incontri, che ieri ha visto salire al Colle i maggiori gruppi parlamentari. Il vicepremier uscente, Luigi di Maio, ha presentato i d

Governo - Mattarella incalza i partiti : «Governo o voto - Nuove consultazioni martedì» : «Il Presidente della Repubblica ha il dovere, ineludibile, di non precludere l'espressione di volontà maggioritaria del Parlamento» e quindi la possibilità della nascita...

Governo - Mattarella incalza i partiti : «Governo o voto - Nuove consultazioni martedì» : «Il Presidente della Repubblica ha il dovere, ineludibile, di non precludere l'espressione di volontà maggioritaria del Parlamento» e quindi la possibilità della nascita...

Governo - si apre la trattativa tra Pd e 5 stelle : Nuove consultazioni da martedì : Dopo la seconda giornata di consultazioni, il capo dello Stato concede "tempi brevi" alle forze politiche per trovare una...

Governo - Mattarella : «Soluzione in tempi brevi Nuove consultazioni da martedì» Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Trattative in corso tra Pd e M5S in particolare sul nodo del taglio dei...