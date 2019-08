Novara | rissa fuori da discoteca Giovane ucciso a coltellate | movente sentimentale?

Novara - rissa fuori dalla discoteca : giovane ucciso a coltellate : Marco Della Corte Il ragazzo è morto accoltellato nel corso di una rissa avvenuta fuori da una discoteca, inutili i tentativi da parte del 118 di rianimarlo, la tragedia sarebbe avvenuta per motivi sentimentali Un giovane è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano di Borgo Ticino, in provincia di Novara. L'episodio sarebbe avvenuto per motivi sentimentali. È stato subito richiesto l'intervento dei sanitari del 118 i quali, ...