Novara | giovane ucciso | fermato confessa su facebook | l' ho fatto per amore

Novara - uccide un giovane fuori da un locale e confessa su Fb : «Scusate - l'ho fatto per amore» : Prima di essere arrestato ha fatto in tempo a confessare l'omicidio dell'amico: «Voglio scusarmi, ho fatto una cazz... per amore» ha scritto Alberto Pastore, 23 anni, il giovane...

Novara - rissa fuori da discoteca/ Giovane ucciso a coltellate : movente sentimentale? : rissa fuori da una discoteca nella notte a Novara: ucciso un ragazzo con vari fendenti, arrestato presunto assassino. movente passionale?

Novara - rissa fuori dalla discoteca : giovane ucciso a coltellate : Marco Della Corte Il ragazzo è morto accoltellato nel corso di una rissa avvenuta fuori da una discoteca, inutili i tentativi da parte del 118 di rianimarlo, la tragedia sarebbe avvenuta per motivi sentimentali Un giovane è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano di Borgo Ticino, in provincia di Novara. L'episodio sarebbe avvenuto per motivi sentimentali. È stato subito richiesto l'intervento dei sanitari del 118 i quali, ...

Novara. Giovane muore fuori da una discoteca : “Ucciso a coltellate per motivi sentimentali” : Tragedia nella notte nel Novarese. Un Giovane di 23 anni è stato ucciso a coltellate fuori da un locale di Borgo Ticino. Il fatto è successo nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 fuori dalla discoteca Aeroplano, in località Campagnola di Comignago, lungo la statale che arriva a Borgo Ticino. Dalle prime informazioni sembra che all’esterno del locale sia scoppiata una rissa e ad avere la peggio sia stato il 23enne. Quando i soccorritori sono ...

Novara - giovane ucciso a coltellate : 8.35 Un giovane è stato ucciso a coltellate fuori da una discoteca di Borgo Ticino, in località Campagnola, in provincia di Novara. Le circostanze e la dinamica dell'omicidio non sono ancora state accertate. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto ucciso a seguito di una rissa avvenuta all'esterno del locale. Inutile l'intervento degli operatori del 118. Quanddo sono giunti sul posto il ragazzo era già deceduto.