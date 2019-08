Novara | accoltella l' amico per motivi sentimentali | poi confessa e chiede scusa sui social

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Un post su Facebook perre l'omicidio appena commesso erea tutti, un video su Instagram per rendere noto al suo pubblico di volerla fare finita, subito prima di essere fermato dai carabinieri. In un tempo brevissimo, dopo aver ucciso a coltellate Yoan Leonardi, di 23 anni, il suo coetaneo, Alberto Pastore ha avuto la lucidità di utilizzare ben dueper riferire a modo suo l'accaduto e tentare di discolparsi accusando il suo presunto rivale d'amore d'essere stato l'artefice della sua stessa fine. L'omicidio è avvenuto la scorsa notte all'esterno di un pub discoteca di Borgo Ticino, nel novarese. ...

