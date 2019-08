Notizie del giorno – Tragedia in uno stadio di calcio | giallo Koulibaly | le commoventi

Calciomercato - le Notizie del giorno : la verità su Dybala - il sostituto di Neymar al Psg : Uno dei più discussi, se non il più discusso, del mercato in uscita della Juve. E’ tornato dalle vacanze determinato e ha fatto vedere ottime cose. Ieri poteva giocare, ma ha perso il ballottaggio con Higuain come punta centrale. Ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Paulo Dybala è ancora al centro delle voci di mercato, seppur la sua posizione sia più ‘stabile’ rispetto a qualche settimana fa. Nel frattempo, ai microfoni di ...

Le Notizie del giorno (ore 23.00) : NODO PREMIER: ZINGARETTI A DI MAIO: "NO A CONTE, ITALIA NON CAPIREBBE RIMPASTONE", MA LA TRATTATIVA ANDRÀ AVANTI Conferenza stampa del segretario dem che ribadisce la linea di netto cambiamento nell'esecutivo fin dalla premiership: no al modello contratto ma un patto di governo con i 5 Stelle; sia garantita la discontinuità con un cambio di persone, ancora nessuna soluzione ma faremo di tutto per trovarla. Il segretario annuncia un ...

Le Notizie del giorno (ore 15.30) : LA CRISI PRECIPITA. DI MAIO: CONTE UNICO NOME PER PREMIER. ZINGARETTI DICE 'NO'. LEGISLATURA APPESA A UN FILO Botta e risposta tra i due leader. Il negoziato e' in uno stallo totale dopo un colloquio telefonico tra il leader M5s e il segretario del Pd. Fonti M5s: lealtà a Conte, nessun confronto davanti a un veto. Fonti Pd: si cerca comunque una soluzione. Grillo rilancia il presidente del Consiglio uscente: ha saputo superare le ...

Le Notizie del giorno (ore 11.30) : LA DOMENICA DELLA CRISI. IL PD APRE I TAVOLI TEMATICI, M5S ATTESO DA DECISIONI SU PREMIERSHIP I gruppi dem si riuniscono per il programma dell'ipotetico governo giallorosso. Il Movimento 5 stelle ha ancora la proposta di un Conte bis come prima scelta. Il Pd avanza l'idea di una candidatura di Fico a Palazzo Chigi, ma non ha lo stesso gradimento di Conte presso la base che deve votare sulla piattaforma Rousseau. Possibile un incontro oggi tra i ...

Le Notizie del giorno – Infortunio Douglas Costa - accordo Sky-Dazn - la gaffe di Pupo : Infortunio Douglas Costa – Si è giocata la prima giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus, i bianconeri hanno vinto grazie alla rete realizzata da Chiellini. Tegola però per gli ospiti, Infortunio per l’attaccante Douglas Costa (GLI AGGIORNAMENTI) accordo Sky-Dazn – Riparte la Serie A, e come l’anno scorso le partite saranno divise tra Sky e DAZN. La tv satellitare avrà 266 incontri in esclusiva, ...

Le Notizie del giorno (ore 21 : 30) : CONTE: LA STAGIONE POLITICA CON LA LEGA PER ME E' CHIUSA, IL BIS? NON E' PROBLEMA DI NOMI MA DI PROGRAMMI Il premier dimissionario, a Biarritz per il G7, esclude una sua partecipazione a un nuovo governo con il Carroccio. E su un suo impegno in una coalizione giallorossa dice: "Non e' una questione di uomini ma di programmi". Colloquio con Trump. Endorsement di Tusk: "Da lui grande esempio di lealta' in Europa". ZINGARETTI: "IL NO AL CONTE BIS ...