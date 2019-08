Non mi candido | ma Urbano Cairo sul Foglio | M5S e Lega ci hanno

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) “Al momento l’idea non mi sfiora”. L’idea è quella di una discesa in campo, nell’agone politico. A parlare in una lunga intervista al, presidente di Rcs, che però lascia uno spiraglio aperto, quello del mai dire mai. “Progettavo la scalata a Rcs da 10 anni, senza farne mai parola con nessuno, nell’assoluto riserbo. Un giorno l’ho realizzata. I sogni non si svelano in anticipo: si mettono in pratica”.Ecco allora cheparla delle vicende politiche di queste settimane, dominate dalla crisi di governo. Un esito che non lo sorprende.“Grillini e leghistifallito, mi pare evidente. Dove pensavano di andare? Non sono neppure deluso, perché solo chi coltiva aspettative può esprimere delusione: io non ne avevo. Quel Contratto di Governo era totalmente ...

