Nissan - Quattro giorni di caos in America per il blocco del software gestionale

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 26 agosto 2019)da incubo per undei sistemi informatici hanno messo in ginocchio lanegli Stati Uniti. A causa di un problema nel data center di Denver circa 1.300 rivenditorie Infiniti in, oltre ad altri punti vendita in Canada e Messico, sono rimasti bloccati perdendo numerose vendite.Un unicoper tutte le operazioni principali. La notizia, diffusa da Autonews.com, mette in luce i rischi legati alla sicurezza informatica nel mondo automotive. Il gruppo giapponese ha infatti centralizzato nel sistema NNANet tutte le principali operazioni di gestione: ordini di vetture e ricambi, gestione delle offerte commerciali, richiami e operazioni di garanzia e anche piani di finanziamento. Ildell'intero sistema ha paralizzato le vendite, creando un enorme danno economico a tutte le aziende coinvolte. Secondo un portavoce dei concessionari, le vendite ...

