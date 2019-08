Niccolò Bettarini | il fisico incanta tutti | “Tale padre | tale figlio!”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2019)è il primogenito di Stefano e Simona Ventura. Classe 1998, fino a 18 anni la sua vita è stata lontana dai riflettori, immortalata solo in alcune occasioni insieme ai genitori.somiglia molto, nel viso e nel, ai famosi mamma e papà e da quest’ultimo ha preso anche la passione per il calcio. Ma dopo aver giocato per una squadra giovanile inglese, ha avuto problemi al ginocchio: ha subito due ricoveri, con conseguenti operazioni e riabilitazioni che hanno rallentato la sua attività di giovane professionista. Poi, a luglio 2018,, che ha un fratello più piccolo di nome Giacomo, è finito sui giornali per aver subito un’aggressione a Milano, dove è stato raggiunto da alcune coltellate che hanno messo in pericolo la sua vita. Un’indiscrezione di pochi giorni fa, lanciata da Novella 2000, sostiene chee mamma Simona potrebbero condurre ...

SantiniGuido : @GianniVEVO @amanwithbeard @alecsvilla Vengo a prendere @amanwithbeard con la stessa rabbia di Niccolò Bettarini -