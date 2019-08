Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Chi ama laa e le novità, e vuole essere fra i primi ad ascoltare le nuove canzoni appena pubblicate, apprezzerà la novità di, che ha lanciato unachiamata New. Il nome è esplicativo: ogni giorno propone agli abbonati le ultime canzoni appena edite dagli artisti più famosi al mondo. Il singolo principale nella prima edizione dellaè The Man di Taylor Swift, dal nuovo album Lover.include gli artisti principali nella grafica della, e i contenuti cambieranno ogni giorno. Il primo Newinclude oltre 80 brani, fra cui i più recenti di Lana Del Rey, Missy Elliott e Wiz Khalifa, con una durata totale di circa cinque ore. Ogni giorno non cambieranno tutti i brani in lista, ma rispetto al passato ci saranno comunque molti meno contenuti statici. New, infatti, rompe gli schemi di, che ...

TutteLeNotizie : New Music Daily è la nuova playlist di Apple Music aggiornata quotidianamente, per chi ama… - Kofo_OkBOY : Posted a new song: 'Aremo Richie X OpeYemi - Owoniboys' - NatureCutsTags : Natural Music Note Confetti... -