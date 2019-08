Napoli | la grande fuga dal carcere di Poggioreale | caccia all' uomo nelle stazioni di bus

Napoli - la grande fuga del killer dal carcere di Poggioreale : doppia inchiesta : Se fosse un film s'intitolerebbe La grande fuga. Invece è tutto drammaticamente reale, e l'evasione di un detenuto polacco da Poggioreale - avvenuta nell'ultima...

Wanda Nara spegne i sogni del Napoli : “Icardi resta all’Inter! Io la più grande stronza d’Italia ma…” : Wanda Nara spegne le voci di mercato intorno a Icardi: niente trasferimento al Napoli, ‘Maurito’ vuole solo l’Inter. Rifiutata anche la Juventus “Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra”. Si è espressa così, nello studio di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente del ...

Libero : Il Napoli sa cosa deve fare una grande : vincere usando la mente più che il gioco : La formazione messa in campo da Sarri contro il Parma è stato un modo per non rischiare e anche una prova di maturità, scrive Claudio Savelli su Libero. Alla prima giornata, il tecnico, tenuto lontano dalla polmonite, “non ha preteso: ha lasciato che la squadra si sentisse a suo agio. Anche in questo si vede la sua crescita personale, ha imparato a gestirsi, quindi a gestire”. Anche il fatto di aver lasciato Ronaldo Libero di giocare ...

Fiorentina-Napoli - Gazzetta : “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” : Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti”. La Gazzetta dello Sport analizza il match di Firenze sottolineando due certezze in casa azzurra: Dries Mertens e Josè Maria Callejon. “Nuovi stimoli e vecchie certezze. O meglio dire consolidate certezze. Perché se a José Maria Callejon e ...

Arnold su Lozano : “Grande acquisto - farà la differenza a Napoli” : Jon Arnold, giornalista di Goal.com, esalta l’acquisto di Hirving Lozano da parte del Napoli: “Una delle ali più pericolose al mondo. La partenza della star del Messico dal Psv era scontata. Era già stata una sorpresa vederlo ancora al Psv dopo i Mondiali del 2018. Poi è arrivato il Napoli e Hirving Lozano non deluderà le aspettative.” Leggi anche : FOTO – Arriva il tweet di ADL: “Benvenuto Hirving” Dove vedere Udinese – ...

Bruscolotti a Radio Kiss Kiss Napoli : “Difesa all’italiana per il Napoli - Elmas grande prospetto” : Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro negli anni d’oro dello scudetto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Elmas si è messo in mostra, ha grandi qualità e la squadra gli ha dato subito fiducia. Deve essere umile e consapevole del fatto che ha tanto da imparare ma ha fatto vedere di avere le possibilità di far bene con la maglia del Napoli. Difesa? Manolas è un grandissimo difensore, in ...

Sconcerti : «Molto difficile migliorare il Napoli - il grande giocatore serve più alla piazza che alla squadra» : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza lo scambio in ballo tra Lukaku e Dybala per fare un discorso più generale sulle trasformazioni, sofferte, di Juve e Inter. I cambiamenti dei due club, conclude, avvantaggiano le squadre che per ora hanno fatto di meno: Torino, Atalanta e Napoli. Il Torino e l’Atalanta ora sanno come divertirsi e il Napoli ha bisogno di un grande giocatore più per la piazza che per un’utilità ...

Radio Sportiva – Venerato : “Non capisco perché il Napoli non pensi al grande ritorno” : Ciro Venerato, esperto di mercato è intervenuto alla Radio Sportiva analizzando il mercato del Napoli : “Verdi? È sul mercato e può essere pagato il giusto per questo motivo il Napoli non l’ha ancora venduto. “Non capisco perché l’Inter e il Napoli che sono alla ricerca di un bomber non pensino a Higuain, potrebbe arrivare a un prezzo accessibile. È un grandissimo calciatore ha voglia di rimettersi in gioco, può ancora dire la ...

Napoli - certezze ed obiettivi Younes : “Sogno di diventare un grande calciatore” : “Sogno di diventare un grande calciatore e di affermarmi con il Napoli. Spero di essere più efficace e produttivo con la maglia azzurra. Voglio segnare tanti gol e vincere qualche trofeo nella prossima stagione“. Queste le parole dell’attaccante del Napoli Amin Younes in un’intervista al giornale tedesco ‘Sport Bild’. “Davanti a me – prosegue– ho giocatori formidabili come Mertens, ...

Younes a Bild : “Voglio diventare grande e vincere con il Napoli - con Ancelotti siamo una famiglia” : L’attaccante del Napoli e della Nazionale tedesca Amin Younes, ha rilasciato un’intervista a Sport Bild, testata giornalista sportiva tedesca. “Il mio sogno è quello di diventare un grande calciatore e di affermarmi con il Napoli. Spero di essere più efficace e produttivo con la maglia azzurra. Voglio segnare tanti gol e vincere qualche trofeo nella prossima stagione. Davanti a me ho giocatori formidabili come Mertens, Insigne e ...

Kiss Kiss Napoli – Bruscolotti : “Grande prova per il Napoli - mi aspetto un grande avvio dagli azzurri” : Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la vittoria del Napoli contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool: “E’ stata una bella gara, dopo i primi test un po’ sulle gambe. Il Napoli sta applicando le idee di Ancelotti, ha tenuto bene il campo e ha sfruttato alla grande le ripartenze in contropiede. Gli azzurri sono avanti nella ...

Calciomercato Napoli news/ Ancelotti annuncia un grande colpo! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, Carlo Ancelotti tra Pepè, Icardi e James Rodriguez si mostra comunque ottimista e fiducioso del fatto che il colpo arriverà.

Napoli - porta inviolata contro il Liverpool : Meret si conferma in grande forma : Successo per il Napoli contro il Liverpool, porta inviolata per il portiere Meret. “E’ stata una bella prestazione al di la’ del risultato – dice l’estremo difensore degli azzurri -. La partita l’abbiamo condotta noi. Siamo stati bravissimi soprattutto sotto il profilo tattico. Il mister ci aveva dato indicazioni su come stanare i loro difensori andando a pressare alti e ci siamo riusciti bene nel primo ...

La Ssc Napoli commenta la grande prova degli azzurri : “Grande prova - la magica estate azzurra continua” : La Ssc Napoli ha commentato la grande prova degli azzurri contro i campioni d’Europa in carica sul proprio sito web: “Il Napoli batte il Liverpool per 3-0 nella quarta amichevole stagionale e nel primo test internazionale. Nello splendida cornice di Edimburgo, gli azzurri hanno la stessa forza d’urto di una cascata e la doccia scozzese è tutta per i campioni d’Europa. La prima perla è di Insigne che segna un gol ...