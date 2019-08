Napoli | catturato l' evaso dal carcere di Poggioreale | si nascondeva a Corso Garibaldi

Napoli - catturato il detenuto evaso dal carcere di Poggioreale : era la prima fuga in 100 anni : È stato catturato dopo quasi due giorni di latitanza il carcerato fuggito ieri dal carcere di Poggioreale. L’uomo, Robert Lisowski, un 32enne di origini polacche, si nascondeva a Napoli, in zona Borgo Loreto. Gli investigatori che erano già sulle sue tracce, lo hanno intercettato per strada, a pochi chilometri dal carcere. Il 32enne, arrestato nel 2018 per omicidio e considerato pericoloso, ieri mattina attorno alle 10 era riuscito a ...