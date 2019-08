Nana | coatta | sgraziata | fascia Giorgia Meloni querela l' ex brigatista

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019), la leader di Fratelli d’Italia, ha deciso dire l’exRaimondo Etro, che partecipò all’organizzazione del sequestro di Aldo Moro.La causa dellaè un post in cui Etro descrivecome una “”, utilizzando una foto del 2016 in cui la leader di Fratelli d’Italia appare visibilmente incinta. In un post pubblicato su Facebook e condiviso più di 10,000 volte l’ex ministra dichiara di essere stufa dei continui insulti da parte di Etro di aver deciso dirlo. “Io sono il suo bersaglio preferito, e siccome mi sono stufata ho deciso dirlo. E nonostante siano parole oscene ho deciso di metterle qui, perché tutta Italia deve leggere lo schifo che scrive questo essere” si legge nel post. Su Facebook, gli utenti hanno ...

