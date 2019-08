MSI Prestige e Modern sono i nuovi notebook per i professionisti della creatività

MSI Prestige PE 130 - la recensione : In questo ultimo periodo, nonostante le folli temperature, abbiamo potuto provare il PC desktop Prestige PE 130 di MSI. Lo abbiamo sottoposto a varie prove lato gaming e non solo. Si può già anticipare che il desktop in questione si è comportato davvero molto bene e non ha mai dato segni di tentennamento, ma andiamo ad analizzare tutto nel dettaglio. Dati tecnici: Sistema Operativo: Windows Home 10. CPU: Intel Core i5-8400. Scheda Video: Nvidia ...