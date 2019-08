MotoGp – Marquez e quel desiderio di incontrare Lewis Hamilton | “io in F1? Mi sono

MotoGp - Mondiale 2019 : con il titolo già nelle mani di Marquez - le ultime 7 gare saranno un test verso il futuro : Messo in archivio il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, il Mondiale MotoGP si prende due settimane di pausa e prepara armi e bagagli in vista della tappa di Misano di metà settembre. Il campionato ha scritto 12 pagine della propria storia, ne rimangono 7, compreso il poker di appuntamenti dall’altra parte del mondo e, con il titolo già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di annata? Il campione ...

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

MotoGp - Pagelle GP Gran Bretagna 2019 : Rins non molla - Marquez spreca - Vinales si sveglia tardi - Rossi svanisce - Dovizioso sfortunato : Non badate troppo ai 10, ai 9 o ai 6 che verranno consegnati nelle Pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP di oggi. Il vero numero da sottolineare è il 13, intesi come i millesimi che hanno permesso ad Alex Rins di beffare Marc Marquez sul traguardo di Silverstone. La gara ha regalato emozioni alla prima, ed all’ultima curva. Nel mezzo poco, per colpa di moto e gomme che andavano gestite centellinando ogni sforzo. Ad ...

MotoGp - Marquez mette una seria ipoteca sul Mondiale : la classifica piloti dopo il Gp di Gran Bretagna : Il pilota spagnolo chiude al secondo posto la gara di Silverstone e, complice la caduta di Dovizioso, vola a +78 dal forlivese della Ducati Il Mondiale di MotoGp ha ormai preso una piega positiva a Marc Marquez, lo spagnolo infatti corre verso la vittoria dell’ennesimo titolo iridato, contando dopo il Gp di Silverstone ben 78 punti di vantaggio su Dovizioso. Il campione del mondo in carica ne guadagna venti in Inghilterra, complice ...

MotoGp - Marquez pizzicato sul sorpasso all’ultima curva di Rins : la risposta dello spagnolo è velenosissima : Il pilota spagnolo ha risposto in maniera piccata alla domanda sui due sorpassi ricevuti all’ultima curva in Austria e Inghilterra Aumenta di venti punti il vantaggio di Marc Marquez su Andrea Dovizioso nella classifica piloti, lo spagnolo chiude al secondo posto il Gran Premio di Silverstone e sfrutta (quasi) al massimo la caduta del rivale, salendo a +78 punti. AFP/LaPresse Una piccola consolazione dopo la beffa subita ...

MotoGp – Rins incredulo - Marquez contento a metà e Viñales soddisfatto : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Silverstone : Le parole dei primi tre protagonisti del Gran Premio di Silverstone, vinto da Rins davanti a Marquez e Viñales Seconda vittoria in stagione per Alex Rins, che si prende il Gp di Silverstone davanti a Marc Marquez e Maverick Viñales. Lo spagnolo della Suzuki fulmina il campione del mondo proprio all’ultima curva, mettendo la propria moto davanti al connazionale della Honda per pochissimi centimetri, utili però per regalargli il ...