Mostra del cinema di Venezia | gli abiti più memorabili degli ultimi 10 anni

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) 2018: Lady Gaga in Valentino Couture2017: Amal Clooney in Atelier Versace2016: Giulia Salemi in Matteo Evandro Manzini2015: Dakota Johnson in Prada2014: Emma Stone in Valentino Couture2013: Chiara Ferragni in Alberta Ferretti2012: Laetitia Casta in Dolce & Gabbana2011: Madonna in Vionnet2010: Jessica Alba in Valentino2009: Julianne Moore in Tom FordCountdown cominciato per ladeldi, la cui 76esima edizione prenderà finalmente il via il 28 agosto, e che per una decina abbondante di giorni ci delizierà con film in anteprima, star galattiche, starlette nostrane in cerca di celebrità, scandali da incubo e party da sogno. E con un’infornata continua di red carpet via uno avanti l’altro, che ci farà girare la testa e (speriamo) inebriare le pupille. Perché è lì, sul tappeto rosso del Palazzo deldel Lido, più che nel buio assoluto della sala di ...

