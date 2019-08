Mister Italia 2019 verrà eletto il 14 settembre a Lignano Sabbiadoro

La Misteriosa scomparsa dello chef italiano del Cipriani a New York : Dal weekend non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni, l'italiano capo chef del ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal di New York. Lo scrive il New York Post che cita la polizia e i colleghi del 33enne che vive a Woodside, nel Queens. E' stato visto per l'ultima volta dai suoi coinquilini sabato sera dopo aver finito il turno, ha riferito il direttore del ristorante. I suoi colleghi hanno chiamato la polizia ...

Temptation Island Vip - c'è anche Simone Bonaccorsi : Mister Italia nel 2018 : Mancano pochi giorni all'inizio delle riprese di Temptation Island Vip 2. Oggi, infatti, gli addetti ai lavori hanno dato un'importante anticipazione sull'edizione che andrà in onda da metà settembre su Canale 5. Attraverso un promo, pubblicate sulle pagine social del reality show, Alessia Marcuzzi ha ufficializzato le sei coppie del cast. Tante sorprese e nessun volto particolarmente noto tra i 12 protagonisti che avranno l'arduo compito di non ...

Coppa Italia terzo turno sconfitto il Crotone dalla Sampdoria ed esce dalla competizione a testa alta. La delusione di Mister Stroppa : Crotone 1 Sampdoria 3 Marcatori: Zanellato 7°, Caprari 37°, Murru (R ) 41°, Maroni 59° Crotone (3-5-2):

Diretta Parma-Venezia Coppa Italia - debutto stagionale per gli uomini di Mister D'Aversa : 17.09 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Parma-Venezia 17.05 - Esordio stagionale per i ducali di mister D'Aversa, che ospitano allo stadio Ennio Tardini il Venezia, reduce invece dal successo di domenica scorsa per 2-1 sul Catania: al Pierluigi Penzo decisero il match Zuculini e Aramu, che annullarono la rete del momentaneo pareggio degli ospiti di Silvestri...Continua a leggere

Una giovane laureanda italiana cura una malattia Misteriosa : Marta Busso, una giovane laureanda in medicina è riuscita a curare una ragazza americana che soffre di una malattia misteriosa. Nessuno dei medici americani che, fino ad ora, aveva esaminato Angel, infermiera 22enne, era riuscito a fare una diagnosi precisa alla ragazza che, da più di 9 anni, soffre di dolorose crisi muscolari che si presentano con un intervallo di 4-6 mesi, provocandole difficoltà nella deambulazione, astenia ed elevate ...

Silvia Romano rapita per riscatto : l'Italia non ne sapeva nulla? L'ultimo Mistero sul caso : La polizia di Malindi è stata chiara su quanto accaduto a Silvia Romano. Gli imputati, Abdulla Gabara Wario e Moses Luwali Chembe, avrebbero rapito la giovane volontaria italiana per ridurla in schiavitù e costringere l'ambasciata italiana a pagare un riscatto come condizione per il suo rilascio. Ac

E' Marco D'Elia - di Verona - Mister Mondo Italia : E’ Marco D’Elia, 22enne di Verona il neo Mister Mondo Italia che rappresenterà il nostro paese a Manila, nelle Filippine, per la finale del 23 agosto

Mister Italia - Salvo Ottone vince la tappa di Scoglitti : E' Salvo Ottone il vincitore della tappa di Scoglitti di Mister Italia 2019 in Sicilia. La manifestazione è stata organizzata dalla Lasanzoneventi

Madonna appare sulla porta di una casa. Mistero nella città italiana : A Napoli, sulla porta di una casa popolare in corso Marianella, nel quartiere di Piscinola, è apparsa un’immagine che molti hanno identificato con la Madonna. Sarebbe successo dopo che Maria, la giovane che abita nell’appartamento, avrebbe pregato la Madonna e invocato il suo aiuto per una parente affetta da cancro a uno stadio avanzato. Tante persone sono giunte sul posto per vedere l’immagine misteriosa e la notizia, riportata da Il Mattino, ...

Stasera a Scoglitti selezione di Mister Italia 2019 : Si terrà Stasera, domenica 21 luglio, a Scoglitti nell’anfiteatro di “La Corte di Afrodite” la prima selezione di Mister Italia 2019 in Sicilia

Nel governo italiano c'è un bluff e un Mistero : "In Italia esiste un bluff e un mistero. Il bluff è l'idea, che in qualche modo i 5 stelle cercano di far vivere, che ci possa essere in questa legislatura un accordo tra il Pd e il M5s. Ed è un qualcosa che non esiste, ma che i 5 stelle cercano di far credere alla Lega e a Salvini che invece possa

Papa Francesco - la Orlandi e il cimitero teutonico - l'ultimo Mistero : il vero confine tra Vaticano e Italia : Le tombe vuote delle principesse del cimitero teutonico, oltre che aggiungere mistero alla scomparsa di Emanuela Orlandi, hanno anche "scoperchiato" un nodo irrisolto tra Vaticano e Italia, quello dei confini geografici tra i due Stati. "Sarà una sorpresa - sottolinea Italia Oggi -, ma il teutonico

UE - USA & BCE/ Le domande cruciali - e i Misteri rimasti - per la ripresa dell'Italia : Ci sono domande chiave per il futuro dell'Italia che sorgono dopo la tornata di nomine ai vertici delle istituzioni europee

Calcio - Universiadi 2019 : i 20 convocati dell’Italia di Mister Daniele Arrigoni : Ormai ci siamo, mancano poche ore all’inizio delle Universiadi 2019: Napoli e la Campania ospiteranno migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Tra le tante discipline proposte non poteva mancare il Calcio. L’Italia parteciperà sia al torneo maschile che a quello femminile, in quanto Paese ospitante. Il commissario tecnico degli azzurri è Daniele Arrigoni, che nella sua carriera ha allenato anche squadre di Serie A come il ...