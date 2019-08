Minturno musica estate 2019 | tra gli ospiti Ivana Spagna | Rettore e Francesco Baccini

Fonte : domanipress

(Di lunedì 26 agosto 2019)(Latina) – Sabato 31 Agosto, alle ore 21,00 presso la Piazza Portanova disi terrà l’edizionedi, evento realizzato in occasione dei Festeggiamenti Patronali in onore di Maria SS delle Grazie, Patrocinato dal Comune di, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di, da Confcommercio-Scauri e dal Consiglio Regionale del Lazio, sostenuto dall’AFI, da RTG Telegolfo e organizzato da Starpoint Corporation con la Direzione Artistica e Conduzione di Pasquale Mammaro affiancato sul palcoscenico da Giada Di Miceli di Radio Italia Anni 60. Quest’anno ricorre la quindicesima edizione. Radio Italia anni’60, media partner, seguirà per la prima volta in diretta radiofonica l’evento. Le telecamere del Festival Italia in, con Paola Delli Colli, in onda su Lazio TV, Gold TV e Odeon TV accompagneranno la serata e il ...

