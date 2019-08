Milan sconfitto dall' Udinese | poche idee e possibile cambio di modulo senza trequartista

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) La prima giornata della Serie A 2019/2020 non è di certo iniziata nel modo in cui si sarebbero aspettati dirigenti e tifosi del, con una sconfitta a Udine che ha immediatamente fatto emergere difetti e limiti della squadra di Marco Giampaolo. Ildi allenatore, undiverso rispetto al recente passato e l'innesto di nuovi giocatori non possono essere di certo delle scusanti, ma comunque è innegabile che serva del tempo per assimilare ledi gioco dell'ex tecnico della Sampdoria. Dunque si poteva anche mettere in conto una partenza con handicap, ma non di certo una prestazione ben al di sotto delle aspettative come quella di domenica pomeriggio....

