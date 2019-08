Mihajlovic lascia l' ospedale e va in panchina per Verona-Bologna

Mihajlovic sfida la malattia : lascia l’ospedale e va in panchina col Bologna Live 1-1 : Il tecnico, rallentato a causa della leucemia, ha abbandonato il Sant’Orsola dove è in cura alle 17 per raggiungere i rossoblù al Bentegodi

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e raggiunge il Bologna in albergo a Verona : in panchina per la prima contro l’Hellas : Aveva dato appuntamento ai suoi ragazzi alla prima giornata di campionato e Sinisa Mihajlovic ha rispettato la promessa. Dopo 40 giorni di assenza dai campi di calcio, durante i quali è rimasto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare la chemioterapia contro la leucemia di cui ha scoperto di essere affetto, oggi pomeriggio il tecnico serbo ha lasciato la struttura per raggiungere la squadra in albergo a Verona, dove i suoi ragazzi ...

Bologna - Mihajlovic lascia per problemi di salute : 'Ho la leucemia acuta' : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. E' stato il tecnico del Bologna ad annunciarlo in conferenza stampa. L'allenatore serbo, alternando lacrime e sorrisi, ha raccontato ai giornalisti i dettagli di una malattia scoperta soltanto pochi giorni fa. Ottimista il medico sociale del Bologna: 'Sinisa sarà ricoverato martedì, chiediamo il massimo rispetto del nostro mister, ma sappiamo che è un leone e al giorno d'oggi la leucemia si può sconfiggere'. ...

