Mihajlovic in panchina per il suo Bologna | Gianni Morandi | “Uomo coraggioso Ha

Sinisa Mihajlovic - il cammino del guerriero : dalla chemio alla panchina - le lacrime e quella promessa fatta al Bologna : L’annuncio della leucemia, il ricovero in ospedale, i duri cicli di cure e il ritorno in panchina: il cammino di Sinisa Mihajlovic e la promessa di essere ancora ‘l’allenatore del Bologna’ Il 13 luglio scorso Sinisa Mihajlovic ha scioccato il mondo del calcio annunciando di avere la leucemia. Notizia inaspettata e dirompente, di quelle che lasciano quel breve spazio di attonita riflessione fra ciò che gli occhi ...

Sinisa Mihajlovic - il ritorno sulla panchina 44 giorni dopo l’annuncio della malattia. Il suo vice racconta il momento in cui ha rivisto la squadra : “Pochi minuti prima che iniziasse la riunione tecnica è entrato in albergo. Una grande emozione“. Nella conferenza stampa del post-partita di Hellas Verona-Bologna, terminata 1-1, il vice-allenatore dei rossoblu Emilio Di Leo racconta lo stupore di staff e squadra per il ritorno di Sinisa Mihajlovic, 44 giorni dopo aver annunciato al mondo del calcio di avere la leucemia. Il tecnico serbo si è presentato a sorpresa in panchina al ...

Malattia Mihajlovic - parla l’ematologo Sante Tura : “segnale forte vederlo in panchina - ma dovrà operarsi” : Sante Tura, luminare dell’ematologia italiana, ha commentato il ritorno di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna: segnale forte, ma l’allenatore dovrà operarsi nel prossimo futuro Mihajlovic in panchina a Bologna “è un buon segnale: è forte, ma serve prudenza“. Con queste parole l’ematologo Sante Tura, luminare dell’ematologia italiana e già direttore dell’Istituto Seragnoli del ...

“I guerrieri si riconoscono da lontano". La dedica della moglie di Mihajlovic per il ritorno in panchina : “I guerrieri si riconoscono da lontano. My love”. Così Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha commentato il ritorno in campo del marito Sinisa, in panchina a Verona alla guida del suo Bologna 40 giorni dopo la diagnosi di una leucemia.La moglie del tecnico serbo ha postato il messaggio sul profilo Instagram con una foto che li ritrae sorridenti, e subito ha suscitato una serie di messaggi di applausi via social. Visualizza questo ...

