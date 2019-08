Mihajlovic in campo nonostante la malattia | le parole emozionanti di Virginia

Il ritorno in campo di Sinisa Mihajlovic : L'allenatore del Bologna, malato di leucemia e in cura da oltre un mese, si è presentato a sorpresa a Verona per seguire la sua squadra all'esordio in campionato

Mihajlovic torna in campo - la commozione della moglie Arianna : Nonostante stia seguendo le cure per la leucemia, Siniša Mihajlovic è in panchina con il suo Bologna. Una decisione sostenuta dalla moglie Arianna, che ha esaltato il coraggio del marito con un tenero messaggio su Instagram. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, questa la didascalia che accompagna una tenera foto di coppia, pubblicata dalla Rapaccioni poche ore prima che l’allenatore rossoblù scendesse in campo a ...

Mihajlovic in campo - nonostante la leucemia : Il cappellino in testa, la tuta del Bologna, il volto dimagrito e il consueto sguardo deciso: 40 giorni dopo l’annuncio della sua leucemia, Sinisa Mihajlovic - ancora in cura nel Sant’Orsola a Bologna - è sceso in campo a Verona per guidare dalla panchina la squadra contro i gialloblù all’esordio in A. Fino all’ultimo persisteva la voce che il tecnico potesse seguire l’incontro da un box dedicato. Ma ...