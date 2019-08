Mihajlovic | il primario del reparto dove è ricoverato | “Potrà andare in panchina altre

Mihajlovic in panchina dopo 40 giorni di chemioterapia - parla il primario di Ematologia di Bologna : “non sarà un caso isolato - ma…” : Malattia Mihajlovic: il commento del primario di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna dopo l’apparizione a sorpresa dell’allenatore serbo in panchina a Verona Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti con la sua apparizione allo stadio per la prima partita stagionale del suo Bologna: l’allenatore serbo ha fatto visita prima ai suoi giocatori in albergo per poi presentarsi in panchina a Verona con delle dovute precauzioni ...