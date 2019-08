Mihajlovic ‘contro’ tutti | Sinisa in panchina a Verona assumendosi ogni responsabilità | i

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019)inper la sfida contro il: i dettagli della decisione del tecnico del Bolognaha sorpresoieri lasciando l’ospedale San’Orsola di Bologna per recarsi a, dove ha in un primo momento incontrato la sua squadra in albergo, prima della partita contro il, per poi apparire incredibilmente inper guidare i suoi ragazzi. Claudio Martinelli/LaPresse Una decisione presa dall’allenatore serbo ‘contro’: è statoa firmare per le dimissioni e quindi ad assumersi tutte le. I medici gli hanno comunque consigliato di adottare alcune contromisure per limitare i rischi dell’esposizione al pubblico dato che la chemioterapia ne ha abbattuto le difese immunitarie. Auto privata, mascherina sulla bocca, evitando i luoghi pubblici, compreso lo spogliatoio, per ...

matteorenzi : Il vincitore della prima giornata di campionato ha un nome e un cognome, comunque vadano i risultati finali. Si chi… - Eurosport_IT : Sinisa sei fortissimo! ?? #Mihajlovic sarà presente stasera in panchina per guidare il suo Bologna contro il Verona… - tvdellosport : ??| ULTIM'ORA Siniša #Mihajlovic questa sera sarà panchina contro l' @HellasVeronaFC. ?? L'allenatore Serbo dopo 4… -