Migranti | Mediterranea | ‘Ue complice dei crimini libici’**

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'non avevamo altra scelta'** : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, arrivata a bordo della Nave Alex al porto di Lampedusa.