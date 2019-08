**Migranti : Mediterranea - ‘Ue complice dei crimini libici’** : Plermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Cento persone sono state salvata dal mare e dall’inferno della #Libia dalla nave #Eleonore di Lifeline. Mentre l’UE è complice dei crimini libici, le navi della società civile riportano in mare i diritti umani e la speranza”. Così, Mediterranea Saving Humans.L'articolo **Migranti : Mediterranea , ‘Ue complice dei crimini libici’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'non avevamo altra scelta'** : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, arrivata a bordo della Nave Alex al porto di Lampedusa.