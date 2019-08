Metal Gear Solid 2 | un ex Crytek ha ricreato l' intro usando Unreal Engine 4 e Ray Tracing

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Erasmus Brosdau è un AMD art director che nella sua carriera ha lavorato su titoli come Crysis, Ryse e Star Citizen, insomma non proprio l'ultimo arrivato. Di recente ha realizzato una nuova opera a temaed ha deciso di condividerla con i suoi fan tramite i social.L'opera in questione è la ricostruzione della storicadi2 (quella sul ponte) con l'4 e la tecnologia del Ray, inutile dire che il risultato finale è una vera e propria gioia per gli occhi. Per realizzare questa versione aggiornata, Brosdau ha utilizzato l'4 ed il ray,una tecnica che prova a riprodurre il modo in cui la luce agisce nel mondo reale, di conseguenza questo porta ad ottenere dettagli molto più elevati rispetto alle altre tecniche.2: Sons of Liberty è il settimo titolo più venduto se parliamo di PS2, con le sue 7 milioni ...

