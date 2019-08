Mercanti di bambini | Pd segnala il vicesindaco finanziere a Procura e Gdf

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Il Partito Democratico hato alladella Repubblica e alla Guardia di Finanza ildi Bordighera (Imperia), Mauro Bozzarelli. In particolare non ha digerito l'accostamento del Pd ai "di" "E' evidente dai numeri che Salvini abbia sbagliato i suoi conti. Non ha tenuto in considerazione la voglia di Mattarella di riaffidare il Paese al Pd. Avanti con idie gli antagonisti dello sviluppo". La frase, contenuta in un post pubblicato, alcuni giorni fa su Facebook, daldi Bordighera e, Mauro Bozzarelli (indipendente, di area centrodestra), che così interveniva sulla crisi di governo, ha scatenato un caso nazionale, con la segreteria provinciale del Pd, che oggi annuncia di averto il caso alladella Repubblica, al Comando della Guardia di Finanza e alla ...

riviera24 : Bordighera, vicesindaco scrive «mercanti di bambini». Pd: «Abbiamo inviato una segnalazione anche a Roma» - finanza24 : mauro bozzarelli Bordighera, vicesindaco scrive «mercanti di bambini». Pd: «Deve dimettersi» - Rappresentemax : Sentiamo: gay-pride , pedofili ,lesbiche ,mercanti di bambini ecc... queste persone avendo subito violenze psichich… -