Memoria e bicicletta | il viaggio sulle strade della ritirata italiana in Russia Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Agosto 1942, Benito Mussolini si trova in vacanza a Riccione. Nel frattempo, 230mila soldati italiani stanno raggiungendo il fronte orientale per aggiungersi al Corpo di Spedizione italiano inche sta aiutando la Wehrmacht nell’operazione Barbarossa contro i sovietici. A 77 anni da quella data, il 65enne ciclista varesotto (di Varano Borghi) Giovanni Bloisi è partito per unche ha una sola meta: non dimenticare. Nonostante l’operazione per un infortunio al braccio dell’anno scorso, il “ciclista” (così lo ha soprannominato il giornalista varesino Matteo Fontana) è partito da Kiev ripercorrendo a ritroso ladell’Armatain. Per scoprire e ricordare. Scoprire che gli italiani hanno lasciato un ricordo tutt’altro che negativo (“i russi ci chiamano ‘gentiluomini’, a dispetto di qualche furto di galline”, racconta Bloisi). E ricordare ...

