?Meloni | «Governo M5S-Pd sarebbe un ladro in casa della democrazia»

Crisi Governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni

Giorgia Meloni - petizione in piazza contro il governo dell'inciucio : "Elezioni subito" : "Fratelli d'Italia in piazza contro i governi di inciucio! Anche oggi siamo in diverse piazze italiane per permettere ai cittadini di firmare la nostra petizione per chiedere elezioni subito". È quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Che ha anche pubblicato sui soc

Berlusconi e Meloni : governo a Salvini o elezioni subito : Il centrodestra tifa Matteo Salvini e ripropone l’ipotesi già avanzata prima dell’infausto governo grillino: governo al centrodestra (con Salvini premier)

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta o voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - Meloni di Fratelli d'Italia : le elezioni sono l'unica strada : "Le elezioni sono oggi sono l'unico esito possibile dell'Italia". Lo ha detto Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, dopo consultazioni con Mattarella

Crisi - Meloni : “Unico modo per avere governo stabile è andare a votare. Gente che fino a ieri si insultava oggi non può andare d’accordo” : “Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il Capo dello Stato al Quirinale. “L’unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: Gente che fino a ieri si insultava oggi non ...

Governo - diretta consultazioni : Meloni chiede il voto : «Con Salvini vinciamo - governo M5S-Pd osceno» : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

