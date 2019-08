Melania Trump bacia Justin Trudeau al G7 e diventa la leader degli anti-trumpisti Ma non

L'espressione di Melania Trump che saluta Justin Trudeau dice tutto : L’occhio del fotografo coglie tutto. Anche il più piccolo dettaglio. E questa volta ha immortalato un’espressione che dice tutto. Melania Trump al G7 di Biarritz saluta con un bacio Justin Trudeau ma c’è un attimo in cui il suo sguardo sembra non disdegnare il Primo ministro canadese. Dalle altre immagini si nota chiaramente che si tratta solo di un saluto.Nella giornata di domenica, in formato ridotto, le first ...

Barron Trump - com’è diventato il figlio del presidente Usa Donald e Melania : Donald Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America ha 5 figli nati da 3 matrimoni diversi. Una famiglia che lo ha sostenuto durante la campagna elettorale, a cominciare da Ivanka, figlia, classe 1981, della prima moglie Ivana, che il 16 giugno 2015 lo ha accompagnato nella sua Trump Tower, a New York, nel giorno della sua candidatura alle presidenziali 2016. Ma il primogenito di Donald e Ivana è Donald Jr, che è nato nel 1977. È ...

Melania nella foto con il bimbo orfano di El Paso. Il sorriso di Trump fa infuriare tutti : La fotografia postata su Twitter da Melania e che la ritrae con in braccio un bimbo orfano della strage di El Paso rischia di diventare un boomerang. E’ polemica infatti sull’atteggiamento assunto da Donald Trump durante lo scatto, con il pollice alzato e un largo sorriso. Atteggiamento che sta scatenando reazioni sui social e che non è ritenuto consono alla situazione. I met many incredible people in Dayton, Ohio & ...

Melania Trump sotto attacco su Twitter per i decori di Natale. Mentre Ivana è a St Tropez : Melania Trump è già al lavoro per preparare le decorazioni natalizie della Casa Bianca. La First Lady ha condiviso sul suo profilo Twitter alcune foto che la ritraggono Mentre è alle prese tra festoni, luci e progetti per rendere scintillante la dimora del Presidente. E commenta: “La progettazione natalizia è già iniziata nella East Wing della Casa Bianca. Non vedo l’ora di condividere la nostra visione finale per questa tradizione ...

Letizia di Spagna - gaffe in pubblico. Ma è splendida con l’abito di Melania Trump : Letizia di Spagna con suo marito Felipe ha ricevuto a Palazzo la campionessa di nuoto Ona Carbonell. La Sovrana di solito sempre impeccabile è stata protagonista di una divertente gaffe che ha coinvolto il Re. Sua Maestà ha salutato con alcune frasi di circostanza la Carbonell per poi introdurre la moglie che da protocollo doveva trovarsi alla sua destra. Felipe si è voltato dunque dove pensava di trovarla, ma lei non c’era. Letizia ...

Michelle Obama è la donna più ammirata al mondo - Melania Trump solo 19esima : Stando alla lista dei personaggi più ammirati al mondo, stilata ogni anno dalla piattaforma YouGov, a conquistare la vetta della classifica dei nomi femminili è stata Michella Obama.L’ex first lady ha infatti scavalcato l’eterea Angelina Jolie - che lo scorso anno si era assestata sul gradino più alto del podio - molte giovani star del pop come Taylor Swift, ma soprattutto l’attuale first lady, ...

Melania Trump cambia i termini del divorzio. Ma non si separa da Donald : Melania Trump ha cambiato l’accordo di divorzio da Donald. Ma non perché abbia intenzione di lasciare il marito. Anzi, ultimamente la coppia presidenziale sembra più unita che mai: in pubblico lei si lascia prendere la mano dal Tycoon e lui la paragona a Jackie Kennedy. Come riporta l’Express, Melania col consenso di Trump avrebbe ridefinito alcune clausole del piano di divorzio, specificando certi punti lasciati troppo vaghi. ...

La nuova statua in onore di Melania Trump in Slovenia è un fail colossale : La statua (foto: JURE MAKOVEC/AFP/Getty Images) Sapere che qualcuno ha costruito una statua in proprio onore dovrebbe essere motivo di orgoglio. Per Melania Trump tuttavia non è andata così. (foto: Evan Vucci/Pool via Bloomberg) Nel weekend è stata inaugurata a Sevnica, città natale della first lady americana, in Slovenia, una scultura di legno a grandezza naturale che la raffigura con il braccio sinistro alzato e un abito turchese, come quello ...

La statua in omaggio a Melania Trump non convince : Una statua bizzarra raffigurante Melania Trump è stata inaugurata venerdì a Sevnica, città natale della first lady, dividendo i residenti e scatenando le polemiche, sia in Slovenia che sul web.Come riportato da Elle, l’opera a grandezza naturale è stata commissionata dall’artista americano Brad Downey e realizzata da Ales “Maxi” Zupevc, un artista locale. Zupevc, nato nello stesso ospedale e ...

Melania Trump - vittima di un incidente osé e il significato segreto dell’abito bianco : Melania Trump ha catalizzato l’attenzione durante le celebrazioni dell’Independece Day, il 4 luglio. La First Lady ha indossato un abito bianco con gonna ampia, decorato con sottili righe orizzontali, colorate, firmato Carolina Herrera che ha abbinato a delle décolletée fucsia, quasi certamente Louboutin, il suo marchio di calzature preferite. Melania è un incanto e di certo non è passata inosservata. Il suo look ha scatenato un vero ...