Marco Merone vola la Lusitano Futebol club | l’intervista FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Reduce dall’esperienza all’USD Olginatese (Serie D),ha scelto di lasciare l’Italia e trasferirsi in Portogallo per proseguire la propria carriera agonistica. Nella prossima stagione l’estremo difensore difenderà i colori dele, società di Vila Real de Santo António militante nella prima divisione Algarve dei campionati distrettuali portoghesi. Ancora una volta, grazie alla valorizzazione, promozione e marketing della scheda tecnica del calciatore, Alessio Sundas è riuscito a concludere con successo la trattativa. In merito a quest’ultima, il manager toscano si dichiara “contentissimo, vedendo un grande futuro per il portiere”. Agenzia Sport Man ha contattato l’atleta realizzando una breve intervista riportata di seguito. – Buongiorno, innanzitutto complimenti per il tuo trasferimento in Portogallo da parte di tutta Agenzia Sport ...

