Maltempo | il presidente del Piemonte incontra i sindaci del vercellese

Danni da Maltempo - Presidente del Consiglio regionale : Già avviata procedura per calamità : Pescara - “Ho già dato mandato alle strutture tecniche regionali di attivare tutte le procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale nei confronti del Governo. Per arginare i Danni causati dalla straordinaria ondata di maltempo, che ha colpito soprattutto la costa, occorrerà tutto il sostegno possibile delle Istituzioni per consentire all’Abruzzo di risollevarsi ancora una volta. E sono certo che ...