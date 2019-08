Malattia Mihajlovic | parla l’ematologo Sante Tura | “segnale forte vederlo in panchina | ma

Malattia Mihajlovic - il messaggio da brividi della moglie del tecnico : Malattia Mihajlovic – Il tecnico Sinisa Mihajlovic si è presentato clamorosamente in panchina per la gara di campionato del Bologna sul campo del Verona, 1-1 il risultato finale, il tecnico sta lottando contro la leucemia. Nelle ultime ore è arrivato un messaggio di Arianna Rapaccioni, consorte dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, ha scritto su Instagram, ...

Mihajlovic in panchina nonostante la Malattia - la figlia Virginia : “Orgogliosa del tuo coraggio” : La notizia più bella della giornata per gli appassionati di calcio deve essere stata senz'altro l'annuncio della presenza di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, per la prima partita di campionato della sua squadra in casa del Verona. Le cure alle quali l'allenatore dei rossoblu si sta sottoponendo da poco più di un mese per combattere la leucemia non lasciavano presagire la sua presenza in panchina. \\A sorpresa Sinisa c'è e la ...

Mihajlovic sfida la Malattia : lascia l’ospedale e va in panchina col Bologna Live 1-1 : Il tecnico, rallentato a causa della leucemia, ha abbandonato il Sant’Orsola dove è in cura alle 17 per raggiungere i rossoblù al Bentegodi

Malattia Mihajlovic - le FOTO commoventi del tecnico in panchina [GALLERY] : Malattia Mihajlovic – Si sta giocando la prima giornata del campionato di Serie A, tante partite serali che hanno regalato emozioni già nei primi minuti. Ma tutte le attenzioni sono ricolte a Verona dove si sta giocando la partita dell’Hellas contro il Bologna, sorpresa clamorosa, in panchina c’è Sinisa Mihajlovic. L’allenatore sta lottando contro la leucemia, il tecnico sta lottando come un leone e la decisione di ...

Mihajlovic sfida la Malattia : lascia l’ospedale e va in panchina a guidare il Bologna : Il tecnico, rallentato a causa della leucemia, ha abbandonato il Sant’Orsola dove è in cura alle 17 per raggiungere i rossoblù al Bentegodi

A tutto Mancini - dalla Malattia di Mihajlovic al messaggio per Balotelli : “per lui non posso fare più niente” : Mancini senza peli sulla lingua: dal nuovo campionato di Serie A alla malattia dell’amico Sinisa Mihajlovic Manca una settimana all’inizio del campionato italiano di Serie A: mentre le società cercano di concludere gli ultimi colpi di mercato per formare squadre competitive e forte, i giocatori sudano per arrivare in splendida forma all’esordio stagionale. Fabio Ferrari/LaPresse Intervistato dalla ‘rosea’, ...

Malattia Mihajlovic - la toccante lettera della figlia Viktorjia : “Stai dimostrando a tutti quanto vali” [FOTO] : Dopo l’annuncio shock di qualche settimana fa, prosegue la lotta personale di Mihajlovic contro la Malattia. L’allenatore del Bologna, come dimostra adesso in panchina ma come ha fatto vedere soprattutto in campo in passato, è un guerriero. Pregio che la figlia Viktorjia non ha nascosto, come evidenziato nella lettera che ha dedicato al papà tramite il suo profilo Instagram. “A te – si legge – che ci hai fatto ...

Nessuna sanzione per Zazzaroni per aver rivelato la Malattia di Mihajlovic : Caso archiviato. L’Ordine dei Giornalisti ha deciso di non comminare alcuna sanzione a Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport aveva rivelato, il 13 luglio scorso, la malattia di Sinisa Mihajlovic sul suo giornale. Queste le motivazioni che ha dato il Collegio di Disciplina Territoriale dell’OdGiornalisti dell’Emilia Romagna: “Nell’articolo preso in esame l’autore ipotizzava più volte che l’assenza del mister dal ritiro della ...

Malattia Mihajlovic - articolo Zazzaroni : il CDT Emilia Romagna archivia il caso : Ha smosso non poco il mondo del calcio la notizia di qualche settimana riguardante il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, affetto da una grave Malattia. Fu lui a dichiararlo pubblicamente in conferenza stampa. Ma, qualche ora prima, la notizia apparve in esclusiva sulle pagine del Corriere dello Sport, a firma del direttore Ivan Zazzaroni. Lo stesso, qualche giorno dopo, affermava di essersi pentito di quella scelta, agendo da ...

Malattia Mihajlovic - la confessione di Dzemaili : “il mister ci ha chiamato…” : Malattia Mihajlovic – “Il legame con il mister e’ importante, ci manca: e’ una situazione particolare perche’ la presenza di Mihajlovic e’ importante, ma lo staff sta facendo un grande lavoro”. Sono le dichiarazioni di Blerim Dzemaili che parla così della Malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, alle prese con le cure per la leucemia. “Il mister ci ha chiamato dopo la sconfitta ...

Malattia Mihajlovic - completato il primo ciclo di cure : le ultime sulle condizioni dell’allenatore : Malattia Mihajlovic – L’allenatore Sinisa Mihajlovic continua la battaglia contro la Malattia, il tecnico del Bologna ha scoperto di avere la leucemia dopo alcuni controlli. Il serbo ha completato senza “particolari complicazioni” il ciclo di chemioterapia iniziato giovedì scorso. Il Bologna fa sapere in una nota che “la risposta terapeutica e’ stata conforme alle aspettative dei medici del reparto di ...

Malattia Mihajlovic - terminato il primo ciclo di chemioterapia : gli aggiornamenti sulle condizioni del tecnico serbo : Risposta terapeutica conforme alle aspettative dei medici: Mihajlovic ha terminato il primo ciclo di chemioterapia Completato il primo ciclo di chemioterapia, iniziato giovedì scorso, per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, che qualche settimana fa ha annunciato di aver scoperto di avere la leucemia, ha terminato senza particolari complicazioni il primo ciclo di chemioterapia. LaPresse/Filippo Rubin Ad annunciarlo è stato il ...

Malattia Mihajlovic - episodio vergognoso nella Capitale : cosa è successo al tecnico nella ultime ore [FOTO] : La L'articolo Malattia Mihajlovic, episodio vergognoso nella Capitale: cosa è successo al tecnico nella ultime ore [FOTO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Malattia Mihajlovic - Dijks : “Tre giorni fa abbiamo fatto una videochiamata col mister - momento difficile…” : “Tre giorni fa abbiamo fatto una videochiamata con il mister, è stato un momento molto difficile. Dobbiamo stare uniti e giocare per lui, spero torni presto“. Queste le parole del calciatore del Bologna Mitchell Dijks, direttamente dal ritiro di Castelrotto “Il club mi sta facendo sentire un giocatore importante, in questo momento posso dire di essere un punto di riferimento per questa squadra. Alcune squadre hanno ...