Made in Italy fiction | c’è l’accordo tra Mediaset e Amazon Prime

Made in Italy - la fiction di Canale 5 in anteprima su Prime Video (e non su Mediaset Play) : Made in Italy sarà la prima serie tv italiana ad approdare in prima visione su Amazon Prime Video: è stato infatti annunciato, nelle ore scorse, un accordo tra Mediaset ed il servizio di streaming di Amazon che porterà nel catalogo della piattaforma la fiction prodotta da Taodue prima della sua messa in onda su Canale 5. Il debutto in streaming è previsto per quest'autunno, la messa in onda televisiva avverrà sucessivamente.Una prima volta ...

Made in Italy : export occhiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – Ammontano a 3,7 miliardi di euro le esportazioni di occhiali da sole italiani nel mondo, in aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Il valore delle importazioni è stato di 1,5 miliardi. E sono 920 le imprese italiane attive nella fabbricazione di lenti e occhiali, in crescita del 2,1% rispetto al 2017. Le esportazioni, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza ...

Made in Italy : export occhiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato (2) : (AdnKronos) – Tra i principali Paesi, cresce l’export verso Hong Kong (+25%), Svizzera e Svezia (+24%), India (+21%) e Messico (+15%). I principali mercati di importazione sono nell’area dell’Asia per 880 milioni di euro (59% dell’import complessivo). Il Veneto conferma il proprio primato dell’occhialeria nazionale (422 imprese), con le prime due province italiane per numero di imprese, Belluno (208) e ...

Made in Italy : al via il Festival Prosciutto di Parma - 3 giorni con la Dop : Parma, 21 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Si aprirà venerdì 6 settembre, a Langhirano, la XXII edizi[...]

Esportazioni Made in Italy : aumento record del 46% nel 2019 per il pecorino sardo negli USA : “Non c’è solo George Clooney ad apprezzare il pecorino negli Stati Uniti dove le Esportazioni Made in Italy del tipico formaggio volano con un aumento record del 46% nel 2019“: è quanto emerge da una indagine Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno. “Appare quindi giustificato – sottolinea la Coldiretti – l’interesse economico da parte del famoso attore, due volte premio Oscar, che ...

Nadia Toffa - Coldiretti : storico impegno contro il falso Made in Italy : “Di Nadia Toffa ricorderemo la professionalità e l’impegno nel giornalismo d’inchiesta contro il falso Made in Italy che ha contribuito ad ottenere importanti risultati a difesa dei consumatori e degli agricoltori italiani“: è quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa della giovane conduttrice tv del programma Le Iene. “Assieme a Nadia – ricorda Coldiretti – fu possibile realizzare in ...

In cima al monte del "Signore degli anelli" grazie a una cabinovia Made in Italy : Di sicuro in molti durante quei cinque minuti di salita riconosceranno paesaggi ed ambientazioni di uno dei colossal più amati degli ultimi anni. La Leitner ropeways di Vipiteno (Bolzano) ha realizzato e inaugurato pochi giorni fa la cabinovia Sky Waka, infrastruttura che in meno di cinque minuti permette di coprire gli 1,8 chilometri del monte Ruapehu, montagna sacra ai maori e set di buona parte delle ...

Alimenti - Coldiretti : la Brexit frena il cibo Made in Italy : “Per la prima volta nel 2019 le esportazioni alimentari Made in Italy sono stagnanti per effetto soprattutto del crollo del 17,1% in Gran Bretagna causato dalla svalutazione della sterlina legata alle ipotesi di Brexit senza accordo del Regno Unito dall’Unione Europea“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi al mese di giugno, secondo i quali “a risentire delle tensioni ...

Made in Italy : intesa storica con gli Usa per tutelare la mozzarella Dop : Qualcosa si muove sulla protezione dei prodotti alimentari di qualità negli Stati Uniti. A rompere il muro contro muro di questi anni è stato il Consorzio della mozzarella di Bufala campana Dop che ha siglato a Caserta uno storico accordo con gli

Al via la vendemmia in Italia : record storico delle esportazioni di vino Made in Italy : Con l’inizio della vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy che fanno registrare un aumento del 5,2% rispetto allo scorso anno, quando avevano raggiunto su base annuale 6,2 miliardi di euro, la voce principale dell’export agroalimentare nazionale: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al primo quadrimestre 2019 presentata in occasione del distacco del primo grappolo ...