L’uomo del giorno – Buon compleanno Giuseppe Pancaro | passato importante con la Lazio

L’uomo del giorno - Mario Corso : il piede sinistro di Dio e le sue uscite fuori luogo : Quando si dice genio e sregolatezza. Questo era Mario Corso, calciatore dell’Inter, noto per i calci di punizione a foglia morta. Usava un piede solo, il sinistro, come Maradona. Mario, detto “Mariolino“, è uno di quei geni incompresi, atipici. Non è stato uno di quelli che si sacrificava per la squadra, uno “alla Ilicic” per fare un paragone con un giocatore attuale. Come lo sloveno dell’Atalanta anche ...

Nonno Giovanni oggi spegne 110 candeline! Auguri alL’uomo più anziano d’Italia : oggi è il compleanno di Giovanni Quarisa, l’uomo più vecchio d’Italia secondo i recenti dati aggiornati dal sito specializzato Supercentenari d’Italia: 110 anni.Trevigiano di Pieve del Grappa, è nato il 24 agosto 1909 e vive nella sua casa di proprietà a Bassano del Grappa. Il primato è passato in mano a Nonno Giovanni di recente, dopo che un suo coetaneo siciliano di nascita (classe 1909) è passato a miglior vita lo scorso luglio a Torino. Era ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Matias Vecino - il centrocampista dai gol importanti : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno del centrocampista Matias Vecino, centrocampista dell’Inter protagonista con la maglia nerazzurra di reti importanti, soprattutto quella nello spareggio contro la Lazio per la qualificazione in Champions League, indimenticabile anche la rete nei minuti finali contro il Tottenham, gol che ha permesso di ribaltare ...

L’uomo più veloce del mondo è nei guai : Christian Coleman è risultato irreperibile per tre diversi test antidoping: se le violazioni dovessero essere confermate, salterebbe Mondiali e Olimpiadi

La corsa a dare alla natura gli stessi diritti delL’uomo : L’inquinato fiume Buriganga che bagna la capitale del Bangladesh, Dacca (Photo by Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto) Avete mai pensato che un albero o un fiume dovrebbero avere il vostro stesso diritto alla vita? In alcune tribù del cosiddetto terzo mondo questo concetto è parte integrante del credo religioso alla base della vita comunitaria, ma pian piano si sta allargando anche ad altre latitudini. Negli ultimi anni alcuni paesi e città del ...

L’uomo del giorno - Luigi Delneri : dal miracolo Chievo alle indecifrabili interviste [VIDEO] : Nato il 23 agosto 1950, Luigi Delneri compie oggi 69 anni. Friulano di Aquileia, Delneri è stato un centrocampista con buona visione di gioco. Ha vestito in carriera le maglie di Foggia, Udinese e Sampdoria tra le altre. Storico il suo gol da calcio d’angolo nel derby di Genova. Delneri comincia dalla gavetta anche per quanto concerne la panchina. Parte dai dilettanti della Pro Gorizia, poi guida il Partinicaudace, il Teramo alla ...

L’uomo del giorno – Beppe Mascara - l’idolo di Catania : quel gol a Palermo passato alla storia… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” dedica oggi spazio al calcio di provincia. Ad uno di quei calciatori nostalgici che hanno lasciato il segno in una città passionale come Catania: Beppe Mascara. Ritiratosi da qualche anno, ha appunto toccato il suo apice con la maglia dei siciliani, diventando protagonista della promozione in Serie A e delle successive stagioni nell’olimpo del calcio italiano. ...

«Spider-Man» : è finita tra Sony e Marvel. Ecco la travagliata storia delL’uomo Ragno al cinema : È la notizia cinematografica del giorno (beh, insieme a quella del ritorno di Matrix 4 con Keanu Reeves): Sony continuerà a produrre film di Spider-Man ma senza la partecipazione di Marvel. E ciò significa che i prossimi film di Spider-Man potrebbero non essere più ambientati nel Marvel cinematic Universe. Come ha fatto sapere la Sony, infatti, e non senza qualche recriminazione, per volere della Disney è saltato l’accordo tra Sony, Disney e ...

L’uomo del giorno - Giuseppe Giannini : “Er Principe” di Roma indagato per presunti contatti con la camorra : Quindici anni legati ai colori della Roma. Una storia d’amore lunghissima, un simbolo della Romanità, un capitano, tutto questo è Giuseppe Giannini, protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Detto il “Principe“ per l’eleganza nel muoversi, Giannini era anche schivo e scontroso. Quando era in campo correva in un modo mai visto, sempre a testa alta, pronto a pennellare la giocata. Nato ...

Arrampicata sportiva - Ludovico Fossali : L’uomo della storia - primo a qualificarsi alle Olimpiadi. Chi è il ragazzo della provvidenza? : Ludovico Fossali, l’uomo che ha portato l’Italia dell’Arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport farà il proprio debutto a cinque cerchi tra meno di un anno, una prima volta assoluta per la disciplina su parete che ha conquistato la massima ribalta sportiva e oggi il nostro portacolori è entrato nella storia: primo italiano a qualificarsi ai Giochi grazie a uno spettacolare turno eliminatorio nella ...

L’uomo del giorno - Marco Materazzi : da Cirillo a Zidane. Pillola rossa o pillola blu? Matrix avrebbe scelto… : Classe 1973, Marco Materazzi compie oggi 46 anni. Nella sua lunghissima carriera ha vinto tutto. Figlio d’arte, il padre giocava in serie B negli anni ’70 e ha anche allenato diverse squadre. Il fratello più grande, invece, è agente FIFA mentre la sorella Monia ha sposato il figlio dell’allenatore Tommaso Maestrelli. Materazzi ha iniziato la sua carriera con la maglia del Messina in seguito ha militato nelle fila di Tor ...

No al governicchio dei deboli Pd-M5s - irrobustisce L’uomo forte del Papeete : C’è una battuta che circola tra addetti ai lavori, secondo cui quel che più metterebbe a disagio un nuovo governo a trazione M5s-Pd sarebbe una bella mozione sulla Tav. In realtà, la stessa difficoltà a sommare pere grilline, mele democratiche e noi banane euro-liberali si avrebbe sulla legge di Bil

L’uomo del giorno – Gianni Rivera - con il Milan ha fatto la storia : La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb è dedicata oggi a Gianni Rivera, storico capitano del Milan che compie 76 anni. Con i rossoneri, quasi 20 anni, 500 presenze e 122 reti, che ne fanno tutt’ora il centrocampista più prolifico nella storia della Serie A. Dopo esservi cresciuto nelle giovanili, esordisce coi ‘grandi’ nell’Alessandria, con cui gioca due stagioni (dal ’58 al ...

Sicilia : individuato dai sub il corpo delL’uomo disperso in mare : E’ stato individuato dai sub dei vigili del fuoco il corpo del giovane di 24 anni disperso nel mare di Torretta Granitola a Mazara del Vallo. Le operazioni di ricerca sono andate avanti due giorni. Il giovane, di origine tunisine, si trovava in spiaggia, quando si sono perse le sue tracce dopo che era stato visto entrare in acqua. Per le ricerche è stato utilizzato un elicottero dell’82 Centro Csar, mentre in mare le ricerche sono ...