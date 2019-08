Luca Parmitano | l’astronauta fotografa la foresta amazzonica in fiamme | “Il fumo si vede

Incendi in Amazzonia : l’astronauta Luca Parmitano pubblica scatti drammatici catturati dallo spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano, impegnato nella missione Beyond a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha pubblicato una serie di fotografie drammatiche che mostrano il fumo e la distruzione provocati dai roghi appiccati nella Foresta Amazzonica. AstroLuca è sempre in prima linea in difesa dell'ambiente e del nostro unico Pianeta.Continua a leggere

Incendi in Amazzonia : le incredibili immagini scattate dallo Spazio e diffuse da Luca Parmitano [FOTO] : “Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di Incendi dolosi nella foresta amazzonica. ESA/NASA-L.Parmitano“. Così Luca Parmitano sul proprio profilo Facebook a corredo delle immagini scattate dallo Spazio che ritraggono la Terra e in particolare hanno immortalato la colonna di fumo, lunga migliaia di chilometri, che si erge dalla Foresta Amazzonica. L'articolo Incendi in Amazzonia: le incredibili immagini ...

Lo stemma della Sicilia “sventola” nello spazio : l’omaggio di Luca Parmitano alla sua terra : L'astronauta italiano Luca Parmitano ha pubblicato uno spettacolare scatto che mostra un gagliardetto della Regione Sicilia innanzi a una finestra del modulo "Cupola" della Stazione Spaziale Internazionale. Sullo sfondo si può ammirare la magnifica curvatura della terra. Come scritto da AstroLuca, nato a Paternò, si è trattato di un omaggio alla sua terra e ai suoi amici.Continua a leggere

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo spazio per le Maldive : "Atolli come questo spariranno se non agiamo" : Blu intenso, azzurro fosforescente e bianco: con i suoi colori così vividi e luminescenti potrebbe sembrare un quadro e invece è uno degli atolli delle Maldive, che sono a rischio di sparire se non si agisce per invertire il riscaldamento globale. A lanciare l’appello con una bellissima foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) è Luca Parmitano.“Atolli come questo, nelle Maldive - scrive ...

L’astronauta italiano Luca Parmitano è il primo DJ dello spazio : ha fatto ballare tremila persone : L'astronauta italiano Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è diventato il primo DJ spaziale. AstroLuca si è infatti collegato dalla Stazione Spaziale Internazionale - dove è impegnato nella missione Beyond - con un festival di musica elettronica in corso di svolgimento a Ibiza. Ha dato vita a uno show di 12 minuti durante il quale ha danzato, mixato brani e incitato a ballare una folla di 3mila giovani che seguivano ...

Luca Parmitano ci fa sognare con uno scatto della Puglia dallo spazio e un’intervista divertente : Luca Parmitano continua ad accompagnarci all'interno del suo viaggio scientifico ed emotivo dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questa volta ci racconta della Puglia, di cui scatta una fotografia dallo spazio, e ci fa riflettere sul caldo che sta colpendo il nostro Paese. AstroLuca ci fa anche sorridere rispondendo ad una domanda di una bimba di 5 anni.Continua a leggere

Luca Parmitano fa il deejay dallo spazio [VIDEO] : ‘Live from space with Luca Parmitano‘. E’ l’insolito annuncio a presentare il video del primo deejay dallo spazio, l’eclettico astronauta siciliano che dalla stazione orbitante si è collegato con una nave da crociera, facendo ballare gli ospiti a bordo. “Stasera abbiamo fatto la storia” scrivono sul post con il filmato gli organizzatori del World Club Dome, dimostrando “che l’amore per la ...

Luca Parmitano è il primo dj nello spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano si è esibito per gli appassionati di musica elettronica dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), diventando così il primo dj della storia nello spazio. Lo ha annunciato l'Agenzia spaziale europea (Esa). "Luca ... parlerà agli amanti della musica a Ibiza, come parte della tematica spaziale BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Qui farà il suo esordio come primo dj spaziale, condividendo le sue ...

Luca Parmitano - le sue foto dell’Italia dalla stazione spaziale internazionale : Le foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLo aveva fatto durante la sua ...