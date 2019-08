L' oroscopo di martedì 27 agosto | Scorpione pieno di inventiva | Capricorno ottimista

L'oroscopo di domani martedì 27 agosto - primi sei segni : buone notizie a Gemelli e Leone : L'oroscopo di domani martedì 27 agosto 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul secondo giorno di questa settimana. In campo i settori legati al lavoro ed ai sentimenti, in questo contesto messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Pertanto in primo piano la classifica e le predizioni da Ariete a Vergine, corredata come sempre da consigli e dritte da sfruttare nella odierna quotidianità. Bene, iniziamo a dare ...

L'oroscopo del giorno 27 agosto - 2ª metà zodiaco : martedì fortunato per Sagittario : L'oroscopo del giorno 27 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro le intenzioni delle stelle riguardo questo nuovo martedì, ormai alle porte. A tenere con il fiato sospeso la valutazione dei comparti amore e lavoro da parte dell'Astrologia, come sempre in questa sede applicata ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere cosa riserveranno prossimamente le stelle? Certo che sì, allora iniziamo pure ...

L'oroscopo del giorno martedì 20 agosto : nuovi incontri per Acquario - Ariete instancabile : Durante la giornata di martedì 20 agosto, i nativi Sagittario faranno tanti nuovi incontri, mentre Ariete riuscirà a portare a termine molti incarichi senza alcuna fatica. Giornata in salita per i nativi Acquario, mentre per i Cancro ci saranno novità sul posto di lavoro. Infine, i Gemelli si sentiranno alquanto nervosi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 20 agosto 2019. Previsioni oroscopo ...

L'oroscopo di domani 20 agosto - primi sei segni : martedì perfetto per Leone - Toro ansioso : L'oroscopo di domani martedì 20 agosto 2019 porta buone notizie a due dei segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Allora, pronti a scoprire tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a chi porterà fortuna l'Astrologia di oggi? In primo piano quest'oggi, la seconda giornata interessante la settimana da poco iniziata. Certamente impegnativo soprattutto nella vita lavorativa come anche nelle questioni di cuore, il periodo ...

L'oroscopo di domani martedì 13 agosto - primi sei segni : cinque stelle a Toro : L'oroscopo di domani martedì 13 agosto 2019 apre in pompa magna queste nuove previsioni annunciando una novità molto 'golosa' (astrologicamente parlando). Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di martedì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, l'ingresso della Luna in Acquario. L'astro della Terra transiterà nel settore del ...

L'oroscopo del giorno 13 agosto - 2ª sestina : martedì con Luna in Acquario : L'oroscopo del giorno 13 agosto 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita di questo martedì, in primis per tre segni che andremo a svelare a breve. Intanto ricordiamo che in primo piano vi sono le previsioni astrali su amore e lavoro riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra quest'ultimi si celano senz'altro i segni migliori del ...

oroscopo martedì 13 agosto : Ariete in forma - occasioni per la Bilancia : Durante la giornata di martedì 13 agosto, i nativi Toro potrebbero sentirsi sottotono, al punto tale da poter causare un litigio, mentre per i Bilancia sarà un giorno estremamente positivo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Qualche problema di coppia per i nativi Scorpione, mentre gli Ariete si sentiranno abbastanza energici da affrontare un'altra giornata lavorativa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'oroscopo del giorno - martedì 6 agosto : nuovi orizzonti per Cancro - Capricorno insicuro : Durante la giornata di martedì 6 agosto, i nativi Leone saranno parecchio fortunati, anche se è meglio che non diventino presuntuosi, mentre sarà una giornata ricca di emozioni e di sentimenti per l'Ariete. Vergine dovrà cercare di mettere in chiaro alcuni rapporti con i colleghi mentre per Cancro sarà il momento di aprirsi a nuovi orizzonti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 6 agosto 2019. Le ...

Paolo Fox - previsioni di domani : oroscopo di martedì 6 agosto : Paolo Fox martedì 6 agosto: oroscopo completo di domani Si inizia con l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 6 agosto) con le previsioni tratte dall’app Astri di Fox per ciò che riguarda i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: la Luna opposta potrebbe creare qualche disagio sul lavoro. I nuovi progetti non devono essere abbandonati. Bene l’amore nel prossimo fine settimana. TORO: stato d’animo ...

L'oroscopo di domani martedì 6 agosto - 1ª sestina : Gemelli e Leone su - Toro e Vergine giù : L'oroscopo di domani martedì 6 agosto 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo martedì? Come sempre, anche adesso a dettar legge sarà l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco. In pratica, per chi ancora avesse dei dubbi in merito, ricordiamo che fanno parte della prima sestina i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito ...

L'oroscopo di domani martedì 30 luglio da Ariete a Vergine : alla grande l'amore per Cancro : L'oroscopo di domani 30 luglio 2019 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: in primo piano le novità di oggi interessanti i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben ...

L'oroscopo del giorno 30 luglio - 2ª sestina : martedì al 'top' il segno dei Pesci : L'oroscopo del giorno 30 luglio 2019 è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna, da lunedì 29 posizionata nel comparto del Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in questa parte della settimana coincidente in calendario con la giornata di martedì? A tal proposito ...

oroscopo martedì 30 luglio : rinnovamenti per l'Ariete - Bilancia volenterosa : Nella giornata di martedì 30 luglio, i nativi Ariete attraverseranno un periodo di rinnovamento, mentre i Gemelli cercheranno di risolvere dei problemi legati alla vita di coppia. Per i nativi Leone sarà una giornata ricca di successi, mentre i nativi Vergine si sentiranno fiacchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 30 luglio 2019. Previsioni Oroscopo del giorno, martedì 30 luglio 2019 segno per ...