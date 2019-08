LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | seconda giornata Straordinario Lombardo che accede

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo e Medves volano agli ottavi di finale! Giuffrida eliminata dalla russa Kuziutina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 8:22 Sul tatami 1 sono già iniziati gli ottavi di finale dei -66kg maschili: l’incontro tra Lombardo e Shmailov sarà il terzo. 8:20 La giapponese Abe intanto ha battuto senza patemi Keldiyorova ed ora incontrerà la britannica Giles. 8:17 Punto della ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo e Medves volano ai quarti di finale! Giuffrida nel femminile vuole raggiungerli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 8:02 La francese Amandine Buchard (n.1 del ranking mondiale) accede ai quarti senza combattere, in virtù del ritiro della vietnamita Nguyen. 8:00 Conclusi i match del torneo maschile, tra pochissimo si comincia con i -52kg femminili: attesa per ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo e Medves volano al quarto turno! Giuffrida nel femminile vuole raggiungerli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 7:52 Il giapponese Abe si è liberato senza problemi del cinese Ma e sarà lui a sfidare più tardi il nostro Medves, match quindi di difficoltà estrema per l’azzurro. 7:49 IPPON DI Medves! Entrambi gli azzurri volano al quarto turno, dove le cose saranno ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Giuffrida - Lombardo e Medves al terzo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 7.27: Per Giuffrida adesso si presenta agli ottavi di finale molto complicato da superare, rappresentato dalla russa Natalia Kuziutina (n.6 del mondo), contro la quale ha sempre perso nei tre precedenti. 7.25: Bene anche Odette Giuffrida nel tabellone iridato ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Bilodid e Chkhvimiani sono i primi campioni del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 13.52 Fantastico ippon del georgiano Chkhvimiani! Medaglia d’oro per la Georgia nei 60 kg maschili! Argento per l’uzbeko Lutfillaev. 13.51 Waza-ari per Chkhvimiani a un minuto dalla fine! 13.46 Sta per cominciare l’ultimo incontro del programma odierno: la finale per l’oro ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. E’ completo il quadro delle semifinali : c’è l’ucraina Bilodid e i giapponesi Nagayama e Tonaki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 09.09 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima DIRETTA LIVE dei Mondiali di Judo. A più tardi per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. h 09.07 Categoria maschile -60 Kg. Torneo di ripescaggio per il bronzo, semifinali: Yang (Tpe) vs. Smetov (Kaz) / Takato (Jap) vs. Aibek Uulu (Kgz) Torneo per l’oro, semifinali: Chkhvimiani (Geo) vs. Nagayama (Jap) ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. E’ completo il quadro delle semifinali : ci sono Bilodid e Tonaki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 09.00 E ora il main event, per il pubblico locale: Nagayama-Smetov. Si comincia. h 08.55 Al termine di una sfida emozionante, il georgiano Chkhvimiani la spunta grazie ad waza ari di pregevole fattura che gli consente di prenotare un posto in semifinale. L’asiatico di Taipei Yang sarà nel torneo di ripescaggio. h 08.53 Al termine di questo match, mancherà poi solo l’incontro maschile fra ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Bilodid in semifinale. Il Giappone si aggrappa a Nagayama e Tonaki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.24 C’è un vincitore! E’ il kazako Kyrgyzbayev che costringe il suo avversario alla terza passività. Arriva il punto dell’affermazione, il quale si traduce nella qualificazione alla semifinale dove se la vedrà con l’uzbeko Lutfillaev. Al torneo di ripescaggio invece Aibek Uulu se la vedrà con Takato. h 08.20 Aibek Uulu e Kyrgyzbayev se la stanno vedendo in un match ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Giappone subito in palla. Bilodid in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.08 prosegue molto spedito il programma della -48 kg al femminile, piovo ippon. Una delle due semifinali per il titolo sarà fra l’ucraina Blodid e la mongola Munkhbat, mentre nel torneo di ripescaggio per il bronzo si conosce già il nome del primo accoppiamento: quello fra l’iberica Martinez Abelenda e la kazaka Galbadrakh. h 08.06 Out entrambe le spagnole: anche la Figueroa deve ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Giappone subito in palla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.58 Funa Tonaki conosce il nome della sua avversaria nei quarti di finale: sarà la transalpina Melanie Clement, brava – dopo il bye del primo turno – a superare nell’ordine la vietnamita Hoang e la serba Nikolic, prima con un ippon e poi con un punto ottenuto al golden score. h 07.53 Il match fra Dashdavaa e Kubanychbek Uulu si risolverà al golden score. h 07.51 Ora per lui ci sarà ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi viene eliminato dal kazako Smetov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.36 Smetov, che ha battuto Manzi, se la vedrà al quarto turno contro lo yemenita Ali Khousrof, bravo a battere con un ippon il guatelmateco Jose Ramos. h 07.35 Intanto il bulgaro Gerchev riesce a venire a capo di un match complicato contro il lusitano Lopes assicurandosi la chance di giocarsi ancora un posto fra i migliori otto. h 07.33 Ippon di Smetov, che si rivela letale per l’azzurro. ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi tiene a battesimo la rassegna iridata per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Convocati italiani ai raggi X – Favoriti di tutte le 14 categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2019 di Judo, in corso di svolgimento a Tokyo fino a domenica 1 settembre. Al Nippon Budokan è ormai tutto pronto per gli incontri delle prime due categorie in programma: i -48 kg femminili e i -60 kg ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fangio in semifinale nei 200 rana. Scherma - judo e ginnastica per aumentare il bottino di medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 2019 9.49 NUOTO – Queste le semifinaliste dei 200 rana donne: Escobedo 8Usa), Schoenmaker (Rsa), Chikunova (Rus), Matts (Gbr), Watanabe (Jpn), Corbett (Rsa), Stever (Can), Fangio (Ita), Fukasawa (Jpn), Kroninger (Ger), Pereira (Por), Ulyett (Gbr), Bartel (Usa), Yang (Kor), Michels (Bel), Angus (Can) 9.48 NUOTO – Francesca Fangio con un tranquillo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio - Italia a caccia delle medaglie. Si punta su scherma - judo e ginnastica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE delle Universiadi 2019 Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi domenica 7 luglio va in scena la sesta giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Programma ricchissimo con tante gare in programma e una sfilza di medaglie in palio, l’Italia vuole essere ...